El pedido de Molina tras la derrota ante Argentina: "Creo que tienen capacidad"

José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, destacó aspectos positivos en sus dirigidos a pesar de la derrota 2-0 ante Argentina. El español alabó el trabajo de sus jugadores que le compitieron a los campeones del mundo. El estratega ahora se enfoca en las fechas FIFA de septiembre, pues hasta esa fecha volverá a competir Honduras ya en las competencias oficiales en la Nations Leagues de Concacaf. Finalmente, Molina explicó que se necesita que los jugadores jóvenes sigan teniendo más oportunidad en sus clubes, pues él cuenta con ellos ya que los ha visto trabajar y tiene mucho qué dar.

CONFERENCIA DE PRENSA

Análisis del partido ante Argentina: "Era un partido muy complicado, lo sabíamos, lógicamente, contra Argentina, contra la campeona del mundo. Veníamos a intentar pelear con nuestras armas, es lo que hemos hecho. Hemos presionado arriba cuando hemos podido, pero Argentina tiene mucha calidad y toca bien el balón. El plan de partido era estar juntos cuando no pudiéramos apretar para evitar sus combinaciones por dentro. Creo que lo hicimos muy bien. En la primera parte apenas Argentina tuvo ocasiones de gol, salvo el tiro de Lo Celso que pegó en el larguero antes del penalti y otra combinación por dentro".

Lo que le gustó de su equipo: "Creo que defendimos muy bien. Cuando pudimos atacamos y tuvimos el balón, aunque no nos salió todo lo bien que queríamos. Pero el equipo compitió, dio todo lo mejor de sí y estoy muy contento por el trabajo que han hecho los jugadores. Ahora toca seguir trabajando de cara a la próxima fecha en septiembre". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Confía en que los jugadores puede crecer más: "Hay que cambiar algunas cosas. En lo que a mí respecta, ayudar a los futbolistas a rendir mejor todavía de lo que lo han hecho y que confíen en ellos. Estoy convencido de que lo podemos lograr y de que tenemos la calidad. También necesitan oportunidades en sus clubes para seguir creciendo y acabaremos compitiendo, no tengo ninguna duda". Pide oportunidad para los jugadores jóvenes: "Sí tenemos juventud porque confiamos en ellos. Creemos que tienen capacidad y talento, y lo que necesitan son oportunidades para crecer. Nosotros estamos intentando ayudarles en ese proceso".