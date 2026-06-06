¡Como el papá! Keyrol Figueroa debutó con la Selección de Honduras ante Argentina

El delantero Keyrol Figueroa vivió sus primeros minutos con la camisa de la Selección de Honduras después de dar el sí a la H, luego de formarse y hacer carrera en las inferiores de Estados Unidos con la Sub-17, Sub-20. Figueroa pudo compartir con su medio hermano, Dereck Moncada, artillero que fue titular en los dos partidos que ha dirigido José Molina, ante Perú en Madrid, España y este sábado contra Argentina en Texas.

El artillero ingresó comenzando el segundo tiempo en lugar del delantero Jorge El Toro Benguché y lo hizo portando la camisa 24. De esta forma, su padre, Maynor Figueroa, también debutó contra Argentina allá en 2001 para convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la Bicolor.

El debut de Maynor Figueroa con la Selección Mayor de Honduras fue el 21 de enero de 2003, en un partido amistoso disputado en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula ante los argentinos. Honduras perdió 1-3 y Maynor incluso salió expulsado en ese duelo. La carrera de Figueroa ha tenido un nivel top, pues desde hace cuatro años se está formando en el Liverpool de Inglaterra. Juega con la Sub-21 y ya tuvo la oportunidad de salir en el banco en un partido de la FA Cup, pero no vio minutos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Yo nunca dije que no a Honduras, toda mi vida he tenido un sentido hondureño; 100% quiero representar al país, es nuestro destino”, expresó el atacante en su momento, dejando clara su convicción de vestir la camiseta catracha.