Infantil penal del Búho Meléndez al querer salir jugando en el Honduras-Argentina

En un abrir y cerrar de ojos, la velocidad de los argentinos les pasó factura a los hondureños. Y fue así como el defensor Chistopher Meléndez, lateral derecho, quien intentó salir jugando, dominando la pelota y se equivocó feo durante el duelo entre Argentina y Honduras.

El jugador del Motagua recibió la pelota solo, intentó hacer el autopase ante la marca del lateral argentino, Nicolás Tagliafico, quien le metió cuerpo y en ese forcejeo, el hondureño le pisó el pie dentro del área.

El árbitro no dudó y señaló la pena máxima. Tras la revisión del VAR, se confirmó que el silbante estaba en lo correcto. Llegó el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quien no perdonó y fusiló al portero Edrick Menjívar.