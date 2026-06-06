Confirmado el 11 titular de Argentina para enfrentar a Honduras

Lautaro Martínez - Y en punta estará el delantero del Inter que viene de consagrarse en la Serie A. El 'Toro' intentará romper la defensa hondureña en busca de goles que lo coloquen como titular en el Mundial. Hoy jugará por un Julián Álvarez que arrastra algunas molestias físicas debido a la sobrecarga de partidos.