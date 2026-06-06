Confirmado el 11 titular de Argentina para enfrentar a Honduras

El periodista Gastón Edul adelantó esta mañana la formación que presentará Lionel Scaloni en la selección argentina para su partido de preparación contra Honduras en Texas de cara al Mundial 2026.
Juan Musso - Con la baja del 'Dibu' Martínez por una fractura en el dedo anular de su mano derecha, el elegido en la portería por Scaloni es el guardameta del Atlético de Madrid.
Agustín Giay - Nahuel Molina también se encuentra entre algodones, por lo que será la oportunidad del joven lateral del Palmeiras. El futbolista de 22 años pelea por un lugar en el equipo argentino de cara al Mundial.
Nicolás Otamendi - Uno de los más veteranos del plantel que con 38 años jugará su última Copa del Mundo. Hace unos días se confirmó su fichaje con River Plate procedente del Benfica.
Lisandro Martínez - El defensor del Manchester United disputará su segundo Mundial tras ser incluido por Scaloni en la lista definitiva para buscar repetir el título. Los delanteros hondureños no tendrán nada fácil superar su marca.
Nicolás Tagliafico - Otro de los futbolistas con bastante recorrido en la Albiceleste. A sus 33 años, el jugador del Olimpique de Lyon no tiene competencia por el lateral izquierdo.
Exequiel Palacios - Tras dejar atrás una lesión que lo marginó a inicios de año, el volante del Leverkusen recuperó su nivel en la Bundesliga y esto le permitió asegurar su convocatoria para disputar la Copa del Mundo.
Valentín Barco - El 'Colo' jugará su primer Mundial a sus 21 años y llega como una de las grandes promesas del combinado argentino. Actualmente, el mediocampista milita en el Estrasburgo de Francia, pero en los últimos días ha sido vinculado al Chelsea.
Giuliano Simeone - El hijo del 'Cholo' y atacante del Atlético de Madrid, también disputará su primera justa mundialista y esta noche la defensa catracha deberá estar muy atenta para frentar sus intentos por la banda derecha.
Giovani Lo Celso - Centrocampista de confianza de Scaloni que buscará la revancha en esta Copa del Mundo tras perderse el título en Qatar-2022 por lesión. Jugador del Betis y uno de los de mayor experiencia en la plantilla.
Thiago Almada - El mediapunta del Atlético de Madrid ha sido el elegido para reemplazar a un Leo Messi que se recupera un problema muscular. Se destaca por su gran visión de juego, su excelente control del balón y velocidad mental para asistir a sus compañeros.
Lautaro Martínez - Y en punta estará el delantero del Inter que viene de consagrarse en la Serie A. El 'Toro' intentará romper la defensa hondureña en busca de goles que lo coloquen como titular en el Mundial. Hoy jugará por un Julián Álvarez que arrastra algunas molestias físicas debido a la sobrecarga de partidos.
De esta manera, Messi queda fuera de la formación titular argentina que esta noche se medirá ante Honduras (6:00 PM). El capitán sufre una leve distensión y fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, provocada durante el último partido con el Inter Miami. Apenas el jueves entrenó un poco con elgrupo y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo, según Edul.
A través de sus redes sociales, Gastón Edul, que sigue muy de cerca toda la actualidad de la Albiceleste en Estados Unidos, dio a conocer el 11 titular que ya tiene definido Scaloni para el partido contra la Bicolor.