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¿Quién era la hondureña de jean azul? Argentinas y catrachas roban miradas

Las bellas chicas hondureñas y argentinas adornaron la previa del amistoso en el Kyle Field.

06 de junio de 2026 a las 16:26
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¡PARA ENAMORARSE, SEÑORES! Argentinas y hondureñas roban miradas en el Kyle Field de Houston, Texas.

FOTOS: Carlos Pérez
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¡Qué bonito es lo bonito! Las bellas argentinas adornaron la previa del Honduras vs Argentina en Houston, Estados Unidos.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Estas bellas argentinas mostraron sus lindas sonrisas al LENTE DIEZ en los alrededores del Kyle Field.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Honduras y Argentina se miden a partir de las 6 de la tarde hora de Honduras.

FOTOS: Carlos Pérez
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Se espera un llenazo para el encuentro amistoso entre Honduras vs Argentina. Los hinchas la están pasando bien.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Las argentinas mostraron su felicidad al volver a su querida selección. Los gauchos son los actuales campeones del mundo.

Mario O. Figueroa
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¡UPAAAAAAAAA! Yo sí me nacionalizo argentino, señores.

 FOTOS: Carlos Pérez
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No me quedó claro si ella es argentina u hondureña. Pero sí estoy claro que necesito su número de celular. ¡Qué linda!

 FOTOS: Carlos Pérez
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¡UPAAAAAAAAAA! Ella robó las miradas afuera del Kyle Field. Ese outfit azulito le lució descomunalmente.

 FOTOS: Carlos Pérez
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El verdadero sueño americano. Esta norteamericana lució la camiseta de la Bicolor Hondureña.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Ellas fueron captadas por el LENTE DIEZ en los alrededores del Kyle Field. Qué guapas, verdad.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Las chicas argentinas con trapo de campeones del mundo. Lindo amistoso el que se nos viene.

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De izquierda a derecha: Gustavo Caballero, Jenny Fernández y Alexis Padilla, nuestros enviados especiales para el Honduras vs Argentina.

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¡Hola número diez! Qué bonita es la mujer hondureña. Ellas la pasaron ameno mientras hicieron su ingreso al Kyle Field.

 FOTOS: Carlos Pérez
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