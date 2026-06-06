¿Quién era la hondureña de jean azul? Argentinas y catrachas roban miradas

¡PARA ENAMORARSE, SEÑORES! Argentinas y hondureñas roban miradas en el Kyle Field de Houston, Texas.
¡Qué bonito es lo bonito! Las bellas argentinas adornaron la previa del Honduras vs Argentina en Houston, Estados Unidos.
Estas bellas argentinas mostraron sus lindas sonrisas al LENTE DIEZ en los alrededores del Kyle Field.
Honduras y Argentina se miden a partir de las 6 de la tarde hora de Honduras.
Se espera un llenazo para el encuentro amistoso entre Honduras vs Argentina. Los hinchas la están pasando bien.
Las argentinas mostraron su felicidad al volver a su querida selección. Los gauchos son los actuales campeones del mundo.
¡UPAAAAAAAAA! Yo sí me nacionalizo argentino, señores.
No me quedó claro si ella es argentina u hondureña. Pero sí estoy claro que necesito su número de celular. ¡Qué linda!
¡UPAAAAAAAAAA! Ella robó las miradas afuera del Kyle Field. Ese outfit azulito le lució descomunalmente.
El verdadero sueño americano. Esta norteamericana lució la camiseta de la Bicolor Hondureña.
Ellas fueron captadas por el LENTE DIEZ en los alrededores del Kyle Field. Qué guapas, verdad.
Las chicas argentinas con trapo de campeones del mundo. Lindo amistoso el que se nos viene.
De izquierda a derecha: Gustavo Caballero, Jenny Fernández y Alexis Padilla, nuestros enviados especiales para el Honduras vs Argentina.
¡Hola número diez! Qué bonita es la mujer hondureña. Ellas la pasaron ameno mientras hicieron su ingreso al Kyle Field.