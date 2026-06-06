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Banderazo a Argentina, petición al Dibu y hondureños sorprenden en Houston

El Lente DIEZ captó las mejores postales en la previa del amistoso entre Honduras vs Argentina.

06 de junio de 2026 a las 14:01
Banderazo a Argentina, petición al Dibu y hondureños sorprenden en Houston
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¡LOCURA POR ARGENTINA! A tres horas del inicio del amistoso entre Honduras vs Argentina, los sudamericanos ya viven la fiesta afuera del Kyle Field.

FOTOS: Carlos Pérez
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¡Vamos Honduras! Este sábado, a partir de la seis en punto, Honduras y Argentina se miden en un importante amistoso en suelo estadounidense.

 FOTOS: Carlos Pérez
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El LENTE DIEZ ya vive toda la fiesta desde la "Ciudad Espacial" Houston, que albergará este importante compromiso.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Los argentinos sueñan con el bicampeonato mundial, y hoy tienen la gran oportunidad de ver a su selección.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Ellos posaron para el LENTE DIEZ a cuatro horas del amistoso en Houston, Texas. Hoy viviremos un tremendo ambientazo.

 FOTOS: Carlos Pérez
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¡UFFFF! Yo creo que los argentinos son los reyes de los trapos. Qué locura esta imagen.

FOTOS: Carlos Pérez
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"Dibu, cambiemos guantes", dice la pancarta de este chico en pedido expreso al guardián argentino que hoy no será de la partida.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Ellos aprovecharon a intercambiar vistas del álbum de la Copa del Mundo. Los argentinos la viven.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Las familias argentinas ya están arribando al Kyle Field de Houston, Texas. El partido comienza a las 6 de la tarde.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Mirá que bonita se ve la bandera en el Kyle Field, que está ubicado en Houston, Texas.

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Otro detalle que no pasó desapercibido es que los argentinos sorprendieron a su selección con un eufórico banderazo afuera del Kyle Field.

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Los bombos y banderas adornaron el banderazo argentino que hoy esperan lograr el triunfo ante nuestra Bicolor.

 FOTOS: Carlos Pérez
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Honduras tampoco estará sola. Los hinchas catrachos estarán presentes en el amistoso entre Honduras vs Argentina.

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¡BESOTE! Ellos aprovecharon para darse un besote afuera del Kyle Field, estadio ubicado en Houston, Texas.

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Así luce el hermoso Kyle Field para albergar el Honduras vs Argentina.

Mario O. Figueroa
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