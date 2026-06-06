Banderazo a Argentina, petición al Dibu y hondureños sorprenden en Houston

¡LOCURA POR ARGENTINA! A tres horas del inicio del amistoso entre Honduras vs Argentina, los sudamericanos ya viven la fiesta afuera del Kyle Field.
¡Vamos Honduras! Este sábado, a partir de la seis en punto, Honduras y Argentina se miden en un importante amistoso en suelo estadounidense.
El LENTE DIEZ ya vive toda la fiesta desde la "Ciudad Espacial" Houston, que albergará este importante compromiso.
Los argentinos sueñan con el bicampeonato mundial, y hoy tienen la gran oportunidad de ver a su selección.
Ellos posaron para el LENTE DIEZ a cuatro horas del amistoso en Houston, Texas. Hoy viviremos un tremendo ambientazo.
¡UFFFF! Yo creo que los argentinos son los reyes de los trapos. Qué locura esta imagen.
"Dibu, cambiemos guantes", dice la pancarta de este chico en pedido expreso al guardián argentino que hoy no será de la partida.
Ellos aprovecharon a intercambiar vistas del álbum de la Copa del Mundo. Los argentinos la viven.
Las familias argentinas ya están arribando al Kyle Field de Houston, Texas. El partido comienza a las 6 de la tarde.
Mirá que bonita se ve la bandera en el Kyle Field, que está ubicado en Houston, Texas.
Otro detalle que no pasó desapercibido es que los argentinos sorprendieron a su selección con un eufórico banderazo afuera del Kyle Field.
Los bombos y banderas adornaron el banderazo argentino que hoy esperan lograr el triunfo ante nuestra Bicolor.
Honduras tampoco estará sola. Los hinchas catrachos estarán presentes en el amistoso entre Honduras vs Argentina.
¡BESOTE! Ellos aprovecharon para darse un besote afuera del Kyle Field, estadio ubicado en Houston, Texas.
Así luce el hermoso Kyle Field para albergar el Honduras vs Argentina.