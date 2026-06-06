  1. La Selección

Honduras vs Argentina EN VIVO: ¿Con Keyrol? La H confirma el 11 titular

EN DIRECTO | Honduras y Argentina se enfrentan a partir de las 6 de la noche, hora catracha.

Honduras vs Argentina EN VIVO: ¿Con Keyrol? La H confirma el 11 titular
VS

Honduras y Argentina se miden en amistoso en el Kyle Field de Houston, Texas.

 Mario O. Figueroa
06 de junio de 2026 a las 14:53

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS ARGENTINA!

11 de HONDURAS: 1- Édrick Menjívar; 8- Joseph Rosales, 21- Giancarlo Sacaza, 2- Denil Maldonado, 6- Cristopher Meléndez; 5- Kervin Arriaga, 16- Edwin Rodríguez, 7- Rigo Rivas; 10- Luis Palma, 18- Dereck Moncada, 9- Jorge Benguché.

Banca de Honduras: Luis Ortiz, Clinton Bennett, Alex Guity, Kevin Guity, Cristian Canales, José Aguilera, Luis Vega, Jorge Álvarez, David Ruiz, Alejandro Reyes, Keyrol Figueroa, Exon Arzú y Jeffry Miranda.

Así sale Honduras para enfrentar a Argentina en el Kyle Field de Houston, Estados Unidos.

Así sale Honduras para enfrentar a Argentina en el Kyle Field de Houston, Estados Unidos.

La Selección de Argentina afrontará este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Honduras en un partido amistoso que servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni. El amistoso iniciará a las 6:00 de la noche hora catracha.

La afición argentina se lució con los diferentes trapos en las calles del Kyle Field.

La afición argentina se lució con los diferentes trapos en las calles del Kyle Field.

(FOTO: Carlos Pérez. )


El encuentro, que se disputará en el Kyle Field de Texas, representa una oportunidad importante para la Albiceleste de afinar detalles y enviar un mensaje de autoridad antes de iniciar la defensa del título conquistado en Catar 2022. Además, será la última presentación del combinado argentino antes de su debut mundialista.

Unime ahora al canal
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias