Honduras vs Argentina EN VIVO: ¿Con Keyrol? La H confirma el 11 titular

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS ARGENTINA!
11 de HONDURAS: 1- Édrick Menjívar; 8- Joseph Rosales, 21- Giancarlo Sacaza, 2- Denil Maldonado, 6- Cristopher Meléndez; 5- Kervin Arriaga, 16- Edwin Rodríguez, 7- Rigo Rivas; 10- Luis Palma, 18- Dereck Moncada, 9- Jorge Benguché.
Banca de Honduras: Luis Ortiz, Clinton Bennett, Alex Guity, Kevin Guity, Cristian Canales, José Aguilera, Luis Vega, Jorge Álvarez, David Ruiz, Alejandro Reyes, Keyrol Figueroa, Exon Arzú y Jeffry Miranda.
La Selección de Argentina afrontará este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Honduras en un partido amistoso que servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni. El amistoso iniciará a las 6:00 de la noche hora catracha.
El encuentro, que se disputará en el Kyle Field de Texas, representa una oportunidad importante para la Albiceleste de afinar detalles y enviar un mensaje de autoridad antes de iniciar la defensa del título conquistado en Catar 2022. Además, será la última presentación del combinado argentino antes de su debut mundialista.