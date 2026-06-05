Scaloni no descarta que juegue Messi ante la H y alabó a Molina: “Es un ganador”

La conferencia de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina en la previa del juego ante Honduras, dejó muchas respuestas y sobre todo, se refirió a la Bicolor como un equipo complicado. No descarta que juegue Messi ante la H. El entrenador de la campeona del mundo le tiró muchas flores a José Francisco Molina, a quien considera su amigo, con quien compartieron seis años en aquel histórico Deportivo La Coruña que ganó la Liga en España. Dice que es ganador. Además, reveló que escogieron a Honduras no por cábala, sino porque es un equipo que los exigirá como lo hará Argelia en su primer partido de la Copa del Mundo.

CONFERENCIA DE SCALONI

¿Cuál es la situación con Messi y qué plan tenés pensando en los amistosos?

La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando y están bien. No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos, de este seguro que no, del segundo hay una posibilidad. Leo viene bien, ya se entrenó una parte con el grupo, ya no esté diferenciado y puede ser que forme parte de estos partidos, puede ser este o el segundo, pero está bien. ¿Quién atajará, Musso o Rulli, además del Indio Solari?

Primero mandar las condolencias a la familia. Para Argentina es una pena importante y en cuanto quién atajará, lo hará Juan Musso, el otro Rulli con la posibilidad de que Santi también tenga minutos, esa es la idea. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cómo estabas hace cuatro años a cómo estás hoy, qué análisis haces?

No me acuerdo como estaba en este momento hace cuatro años, me imagino que de la misma manera con el inicio expectante de una Coipa del Mundo de hacerlo de lo mejor posible. No recuerdo el estado de ánimo que tenía, no creo que haya cambiado mucho. ¿Del 1 a 10 que tan confiado estás en no hacer cambios en la lista?

No sabré decirte puntuación, pero puede pasar, hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos seguros que si uno no da la disponibilidad se queda afuera, por ahora venimos monitoreando, es la verdad y cuando llegue la etapa decisiva, tomaremos la decisión. Lo importante es que, si tomamos decisión y si un chico se queda afuera, muy dolido, pero ya veremos loa plazos de recuperación. ¿Queremos saber si hay alguna charla sobre el último Mundial de Leo?

Simplemente le escribí un mensaje y le dije, estás convocado, todos esperaban un anuncio, yo el primero, él hizo lo que hace todo jugador, esperar que todo jugador convoque, me dijo que iba a esperar. Solo el contacto cuando miré que era oportuno y le preguntamos y esa fue la respuesta. ¿Cuál fue el momento más desagradable cuando diste la lista?

No tengo uno en particular, ya tenía pensado los que iba a llamar porque son un montó y no van a entrar en la cabeza las excusas que le iba a decir. Nosotros ya tuvimos una situación igual y es horrible, mejor que se enteren cuando demos la lista. En cualquier caso, agradecimiento máximo a esos chicos que formaran parte de nuestros corazones por todo los que nos dieron, eso haremos hasta que estemos acá, dejar de lado el corazón sabiendo que hay decisiones muy duras que hasta último momento estuvimos allí; el equipo está por delante y las decisiones son correcto. En la previa del Mundial de Qatar se les consultó de que hay mucho vértigo, fue por lo que pasó en la Champions, armaste la lista.

Nuestro equipo tiene una línea marcada de juego y no la vamos a traccionar, es inútil hablar de transiciones rápidas, nuestro equipo no va por allí. Si hay que modificar el equipo lo haré porque tenemos jugadores, hacer juego asociativo, todos juntos, pero si en un partido tenemos vértigo lo haremos. Nuestro trabajo es dar las herramientas que tengamos idea de juego.