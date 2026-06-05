Argentina arribó a Texas: bien blindados y sin Messi para enfrentar a Honduras

La vigente campeona del mundo, Argentina, arribó este viernes a College Station, Texas, donde este sábado disputará su primer amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026 frente a Honduras.
La delegación albiceleste llegó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio de una intensa lluvia, instalándose en la ciudad que albergará el encuentro programado en el imponente Kyle Field.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene prevista su última sesión de entrenamiento antes del compromiso, donde el seleccionador definirá los detalles finales de la alineación que enfrentará a la Bicolor.
Previo a la práctica, Scaloni comparecerá ante los medios de comunicación para ofrecer una actualización sobre el estado físico de sus futbolistas y los objetivos de este primer examen internacional antes del inicio del Mundial.
La selección argentina se hospeda en un hotel ubicado a pocos minutos del estadio, facilitando la logística para el partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados de ambos países.
Una de las principales novedades es la ausencia de Lionel Messi para el duelo ante Honduras. El capitán albiceleste no será arriesgado por precaución médica, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda sumar minutos en el segundo amistoso de preparación previsto para el 9 de junio.
El choque entre Honduras y Argentina servirá como una importante prueba para ambas selecciones en la recta final de su preparación de cara a la máxima cita del fútbol mundial.