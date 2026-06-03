Boniek opina de la salida de Pinto y aconseja a la H: "Es jugador de selección"

Óscar Boniek García se tomó el tiempo de ir a visitar este miércoles a los jugadores de la selección de Honduras antes del partido amistoso ante la Argentina de Messi, vigente campeona del mundo. El ex jugador del Olimpia y Houston Dynamo, quien vive en la "ciudad espacial", atendió a la periodista de Diario Diez, Jenny Fernández, y a los medios de comunicación luego de hablar con su ex compañeros de selección y las nuevas generaciones de la 'H', donde resalta Keyrol Figueroa, hijo de su amigo y capitán Maynor Figueroa.

Boniek García opinó sobre: la nueva filosofía de Honduras de la mano de José Francisco Molina, los jugadores que son convocados a pesar de estar en otros países, el nivel actual de la Liga Nacional y por último fue claro con la decisión que tomó José Martio Pinto, quien abandonó a Olimpia y fichó con el Sporting FC de Costa Rica.

ENTREVISTA CON BONIEK GARCÍA

-VISITA A LA SELECCIÓN “Sí, ya que están en casa hay que visitarlos. Creo que es una buena oportunidad para venir a saludarlos, reencontrarme con algunos excompañeros, conocer a la nueva generación que está aquí, al cuerpo técnico, y sobre todo brindarles apoyo. Eso es lo que se necesita en estos momentos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Ahora inicia un nuevo proceso luego de lo duro que fue no clasificar al Mundial de 2026. ¿Qué te parece la decisión de la Federación a tras una filosofía española? Es algo totalmente diferente. Ahora esperamos que los jugadores puedan captar toda la información que se les va a transmitir y que sepan aprovecharla. Creo que es positivo que este nuevo proceso haya comenzado desde ya para poder darle seguimiento a largo plazo. -¿Qué opinas de los jugadores jóvenes que están siendo promovidos? Creo que siempre es importante mantener dos o tres jugadores de experiencia dentro del grupo. No quiero mencionar nombres porque es un proceso nuevo y el profesor está observando a muchos futbolistas jóvenes con hambre, ganas y deseos de tener una oportunidad en la Selección. Esa oportunidad se les está brindando y ahora depende de ellos aprovecharla. -Francis y Molina también se preocupan por las seleciones menores, algo que históricamente no era muy común en Honduras Yo siento que eso ya se había dado anteriormente. Pasó con el profesor Rueda, cuando Alexis Mendoza estuvo al frente del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de 2010. Luego ocurrió algo similar con el profesor Luis Suárez, cuyo asistente técnico también trabajó en procesos juveniles antes de dirigir los Juegos Olímpicos. Es bueno que se retome esa cercanía con las selecciones menores porque ahí está nuestro futuro y también es una manera de transmitirles la misma filosofía de trabajo.