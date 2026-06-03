Boniek opina de la salida de Pinto y aconseja a la H: "Es jugador de selección"

Óscar Boniek García se tomó el tiempo de ir a visitar este miércoles a los jugadores de la selección de Honduras antes del partido amistoso ante la Argentina de Messi, vigente campeona del mundo.
El ex jugador del Olimpia y Houston Dynamo, quien vive en la "ciudad espacial", atendió a la periodista de Diario Diez, Jenny Fernández, y a los medios de comunicación luego de hablar con su ex compañeros de selección y las nuevas generaciones de la 'H', donde resalta Keyrol Figueroa, hijo de su amigo y capitán Maynor Figueroa.
Boniek García opinó sobre: la nueva filosofía de Honduras de la mano de José Francisco Molina, los jugadores que son convocados a pesar de estar en otros países, el nivel actual de la Liga Nacional y por último fue claro con la decisión que tomó José Martio Pinto, quien abandonó a Olimpia y fichó con el Sporting FC de Costa Rica.
ENTREVISTA CON BONIEK GARCÍA
-VISITA A LA SELECCIÓN
“Sí, ya que están en casa hay que visitarlos. Creo que es una buena oportunidad para venir a saludarlos, reencontrarme con algunos excompañeros, conocer a la nueva generación que está aquí, al cuerpo técnico, y sobre todo brindarles apoyo. Eso es lo que se necesita en estos momentos.
-Ahora inicia un nuevo proceso luego de lo duro que fue no clasificar al Mundial de 2026. ¿Qué te parece la decisión de la Federación a tras una filosofía española?
Es algo totalmente diferente. Ahora esperamos que los jugadores puedan captar toda la información que se les va a transmitir y que sepan aprovecharla. Creo que es positivo que este nuevo proceso haya comenzado desde ya para poder darle seguimiento a largo plazo.
-¿Qué opinas de los jugadores jóvenes que están siendo promovidos?
Creo que siempre es importante mantener dos o tres jugadores de experiencia dentro del grupo. No quiero mencionar nombres porque es un proceso nuevo y el profesor está observando a muchos futbolistas jóvenes con hambre, ganas y deseos de tener una oportunidad en la Selección. Esa oportunidad se les está brindando y ahora depende de ellos aprovecharla.
-Francis y Molina también se preocupan por las seleciones menores, algo que históricamente no era muy común en Honduras
Yo siento que eso ya se había dado anteriormente. Pasó con el profesor Rueda, cuando Alexis Mendoza estuvo al frente del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de 2010. Luego ocurrió algo similar con el profesor Luis Suárez, cuyo asistente técnico también trabajó en procesos juveniles antes de dirigir los Juegos Olímpicos. Es bueno que se retome esa cercanía con las selecciones menores porque ahí está nuestro futuro y también es una manera de transmitirles la misma filosofía de trabajo.
-¿Qué te parece que finalmente se estén abriendo las puertas a jugadores que están en Europa, Estados Unidos y que tienen padres hondureños?
Ya era tiempo de hacer ese reclutamiento. Todas las selecciones lo hacen. Lo hace Estados Unidos, lo hace México y muchas otras federaciones. Hoy lo están realizando con mayor frecuencia y nosotros también debemos hacerlo. Hay futbolistas que tienen otra formación y otra idea de juego que pueden aportar cosas positivas a la Selección.
-¿Cómo hacer para que esos jóvenes, como en el caso de tus hijos o los hijos de Maynor, puedan sentir esa garra catracha?
Sí, es diferente, pero ahí entra el papel de los padres, que pueden inculcarles esos valores. Cuando son pequeños hay que dejarlos disfrutar. Ya cuando tengan una edad más avanzada, ellos decidirán y lo importante será apoyarlos en la decisión que tomen.
-¿Qué piensas actualmente del fútbol hondureño?
Yo no considero que haya decaído. Quizás algunos equipos no muestran un nivel tan alto, pero no debemos menospreciar nuestra liga. Todos debemos contribuir a elevar su imagen, tanto ustedes como periodistas como nosotros desde nuestro papel. Debemos reconocer que es una buena liga.
-¿Cómo se juega un partido contra la vigente campeona del mundo?
Con mucha cautela. Recordemos que es una selección que se está preparando para defender su título mundial. Van a querer hacer un gran partido y dejar una buena imagen de cara a lo que viene para ellos. Por eso hay que afrontar ese compromiso con mucha responsabilidad.
¿Qué opinas de la salida de José Mario Pinto hacia Costa Rica?
Creo que cualquier futbolista siempre busca oportunidades fuera de Honduras para seguir creciendo y tener más posibilidades de llegar a la Selección. Se dice que Costa Rica está por debajo de Honduras, pero muchos grandes jugadores hondureños han pasado por el fútbol costarricense. Entonces, ¿por qué Pinto no podría hacerlo?
Si se le presenta una oportunidad en Costa Rica, con mejores canchas, una liga que tiene bastante visibilidad y que además puede abrirle nuevamente las puertas de la Selección, debe aprovecharla. Para mí es un jugador con condiciones de Selección. Lastimosamente no ha tenido la continuidad necesaria para consolidarse, pero si se le abre esa puerta, debe tomarla.”