  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras

Argentina está lista: Este sería el once que utilizaría Scaloni ante Honduras, dónde varias figuras quedarían fuera. ¿Messi?

03 de junio de 2026 a las 16:04
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
1 de 16

La selección de Honduras enfrenta a Argentina, la actual campeona del mundo, en partido amistoso. Scaloni ha probado un tremendo once, pero con varias figuras fuera ¿Messi?

 Johan Raudales
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
2 de 16

La selección de Argentina se encuentra preparando el amistoso ante Honduras y Diario Olé de Argentina ha revelado el once que Lionel Scaloni tiene en mente para ese partido en mente. La alinación tiene varias novedades, sobre todo por algunas ausencias llamativas. Este sería el once:

Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
3 de 16

Gerónimo Rulli (Portero): Una de las grandes sorpresas en el arco. Rulli es un guardameta de gran experiencia internacional, reconocido por sus reflejos, seguridad en el juego aéreo y buena salida con los pies. Ha sido habitual en convocatorias de Argentina durante los últimos años.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
4 de 16

Nicolás Capaldo (Lateral derecho): Su versatilidad es una de las razones por las que Scaloni lo considera una alternativa interesante. Además, Capaldo debutará oficialmente con Argentina en el amistoso contra Honduras, así lo informan en diarios argentinos.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
5 de 16

Nicolás Otamendi (Defensa central). Uno de los líderes de la Albiceleste. Defensor fuerte en el marcaje, dominante en el juego aéreo y con gran personalidad para comandar la última línea. Es el jugador de campo más veterano de la actual selección argentina y uno de los referentes del vestuario tras la salida progresiva de otras figuras históricas.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
6 de 16

Lisandro Martínez (Defensa central): Central zurdo que combina agresividad defensiva con excelente salida de balón. A pesar de no ser especialmente alto para su posición, destaca por su capacidad para anticipar jugadas.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
7 de 16

Nicolás Tagliafico (Lateral izquierdo): Experimentado lateral con gran recorrido por la banda. Es un futbolista disciplinado tácticamente y muy confiable en labores defensivas.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
8 de 16

Rodrigo De Paul (Centrocampista): El motor del equipo de Scaloni. Incansable en la presión, dinámico en la recuperación y fundamental para conectar la defensa con el ataque.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
9 de 16

Alexis Mac Allister (Centrocampista): Mediocampista elegante, con gran visión de juego y capacidad para llegar al área rival. Se ha consolidado como una pieza indispensable en el esquema argentino.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
10 de 16

Enzo Fernández (Centrocampista): Volante moderno que combina recuperación, distribución y llegada ofensiva. Es uno de los futbolistas más completos de su generación.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
11 de 16

Giuliano Simeone (Extremo): Hijo del entrenador argentino Diego Simeone. Destaca por su velocidad, sacrificio defensivo y agresividad para atacar los espacios. Simeone se ha ganado esta convocatoria por su gran nivel en el Atlético de Madrid.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
12 de 16

Thiago Almada (Delantero/mediapunta); Jugador creativo, habilidoso y con gran capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Puede jugar como extremo, mediapunta o segundo delantero.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
13 de 16

Lautaro Martínez (Delantero): Uno de los grandes capitanes y goleador habitual de Argentina. Delantero completo, con capacidad para definir dentro del área, asociarse y presionar a los defensores rivales.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
14 de 16

La ausencia de Emiliano Martínez se debe a la recuperación de la fractura en un dedo sufrida antes de la final de la Europa League.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
15 de 16

En ataque tampoco aparecieron Lionel Messi ni Julián Álvarez, una decisión que apunta a preservar físicamente a dos de las principales figuras argentinas de cara a la Copa del Mundo 2026.
Sin varias figuras: el once que probó Scaloni para el amistoso contra Honduras
16 de 16

Lo más probable es que el DT no quiera arriesgar a sus principales estrellas que han llegado tocadas al Mundial 2026, de manera que pondrá a los jugadores que llegan en mejores condiciones y no corren riesgo de lesión.
Cargar más fotos