Dereck se reúne con sus hermanos y Maynor en la Selección: ¿De qué hablaron?

Los hermanos Dereck, Keyrol y Keyvan se reencuentran por primera vez en una concentración de la selección de Honduras y así fue el tremendo abrazo que se dieron.
Maynor Figueroa vivió un momento especial la tarde de este miércoles, un día que guardará en su memoria.
El reencuentro de los hermanos Dereck, Keyrol y Keyvan fue especial, los tres hermanos estuvieron juntos en Houston.
Los hermanos, hijos de Maynor Figueroa, vivieron un momento ameno en la víspera del partido contra Argentina, que podría ser el debut de Keyrol Figueroa.
Dereck y Keyrol posaron juntos en las afueras del hotel de concentración y en eso llegó Maynor Figueroa, su papá.
Maynor por primera vez se dejó verle dándole un cariño a Dereck Moncada, su hijo fuera del matrimonio, al que nunca ha dejado de apoyar a pesar de no filtrarse nada íntimo alos medios de su relación.
"Él me aconseja mucho, claro que hablo con él", decía Dereck Moncada cuando daba sus primeros pasos en la Liga Nacional.
Los hermanos Moncada Figueroa nunca han dejado de tener comunicación y por eso la buena onda que se ve en ellos.
Esta es la primera foto oficial de los delanteros de la selección de Honduras, a un lado Keyvan Figueroa, del Burnley y hermano menor.
Mientras las cámaras disparaban, Maynor se aprestaba a darle un abrazo a su hijo mayor.
Esta es la foto que refuta la tésis de que ambos hermanos han venido teniendo una buena comunicación desde niños.
Los aficionados hondureños ya los identifica y les pide fotografías juntos.
Keyrol Figueroa, después de participar con las selecciones sub 17 y 20 de Estados Unidos finalmente se decantó por Honduras.
La Selección de Honduras tiene a ambos hermanos que podrían tener minutos contra Argentina.
A Keyrol se le ve bien concentrado en cada trabajo que realiza con sus nuevos compañeros en la absoluta hondureña.
Y aunque le huyen a las cámaras, todas apuntan a cada acercamiento que ambos tienen en cada sesión de entrenamiento de la 'H'.
Dereck Moncada ya tiene un par de juegos con Honduras y en este nuevo proceso con el español José Francisco Molina comenzó como titular. Keyrol llega a ganarse un puesto.
Keyrol podría estrenarse con la 'H' con la misma selección con la que debutó Maynor Figueroa, contra Argentina; el exWigan jugó su primer partido con Honduras frente a Argentina en 2003 en San Pedro Sula, juego en el que salió expulsado.