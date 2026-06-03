Keyrol bailó punta y la ausencia de un Olimpia: así fue el tercer entreno de Honduras

Así se vivió el tercer entrenamiento de Honduras previo al duelo ante la Argentina de Messi. Keyrol Figueroa bailó punta y la estrella del Olimpia que no pudo entrenar junto al equipo
Bajo una leve llovizna, la selección de Honduras realizó este miércoles el tercer entrenamiento de la semana previo al duelo amistoso ante Argentina.
La 'H' está realizando su preparación en la ciudad de Houston, un campo de entrenamiento que está muy cerca del hotel de concentración.
Una de las grandes novedades fue la incorporación de José 'Pajarito'. El lateral izquierdo fue llamado de emergencia para suplir la baja de Darlin Mencía y este miércoles se unió al grupo de José Molina.
José Francisco Molina, entrenador de Honduras, fue muy atento con las visitas en el tercer entrenamiento de la selección de Honduras
Una de las grandes ausencias de esta sesión fue la de Jorge Daniel Álvarez, estrella del Olimpia y titular indiscutible de Honduras en los últimos tres años.
Nuestro fotógrafo Carlos Pérez primero lo captó caminando en los alrededores del terreno de juego.
Luego Álvarez estuvo haciendo bicicleta a un lado de la cancha donde estaban entrenando el resto del equipo catracho. Del mismo modo, Darlín Mencía estuvo fuera de los entrenos del grupo.
Del mismo modo, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa se han robado las portadas este míercoles tras verlos muy unidos en todos los momentos de la H: tanto en el hotel como en el entrenamiento.
¡BAILÓ PUNTA! Incluso Keyrol Figueroa sacó los pasos prohibidos y se puso a bailar punta enfrente de Dereck Moncada y de Francis Hernández.
Esos pasos hicieron reír y sacarles una sonrisa a los que fueron presentes de ese momento único y especial en el entreno de la H.
La Selección de Honduras está a las puertas de su segundo amistoso en la era del español José Francisco Molina.
José Francisco Molina fue claro en la conferencia de prensa que brindó ayer: "Daremos nuestra mejor versión; saldremos a ganar"
Uno de los más dinámicos y alegres en el entreno de hoy fue Keyrol Figueroa, quien mostró estar muy unido a sus compaleros de la H.
¡CRACK! Así fue el taquito que hizo la estrella de Honduras que juega actualmente en las inferiores del Liverpool.
Edrick Menjívar también realizó sus trabajos junto a Luis Ortiz y Alex Güity. El arquero del Olimpia seguramente será el arquero titular para el duelo ante Argentina.