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Keyrol bailó punta y la ausencia de un Olimpia: así fue el tercer entreno de Honduras

Así se vivió el tercer entrenamiento de Honduras previo al duelo ante la Argentina de Messi. Keyrol Figueroa bailó punta y la estrella del Olimpia que no pudo entrenar junto al equipo

03 de junio de 2026 a las 17:28
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Así se vivió el tercer entrenamiento de Honduras previo al duelo ante la Argentina de Messi. Keyrol Figueroa bailó punta y la estrella del Olimpia que no pudo entrenar junto al equipo

 FOTOS: CARLOS PÉREZ
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Bajo una leve llovizna, la selección de Honduras realizó este miércoles el tercer entrenamiento de la semana previo al duelo amistoso ante Argentina.
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La 'H' está realizando su preparación en la ciudad de Houston, un campo de entrenamiento que está muy cerca del hotel de concentración.
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Una de las grandes novedades fue la incorporación de José 'Pajarito'. El lateral izquierdo fue llamado de emergencia para suplir la baja de Darlin Mencía y este miércoles se unió al grupo de José Molina.
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José Francisco Molina, entrenador de Honduras, fue muy atento con las visitas en el tercer entrenamiento de la selección de Honduras
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Una de las grandes ausencias de esta sesión fue la de Jorge Daniel Álvarez, estrella del Olimpia y titular indiscutible de Honduras en los últimos tres años.

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Nuestro fotógrafo Carlos Pérez primero lo captó caminando en los alrededores del terreno de juego.
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Luego Álvarez estuvo haciendo bicicleta a un lado de la cancha donde estaban entrenando el resto del equipo catracho. Del mismo modo, Darlín Mencía estuvo fuera de los entrenos del grupo.
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Del mismo modo, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa se han robado las portadas este míercoles tras verlos muy unidos en todos los momentos de la H: tanto en el hotel como en el entrenamiento.
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¡BAILÓ PUNTA! Incluso Keyrol Figueroa sacó los pasos prohibidos y se puso a bailar punta enfrente de Dereck Moncada y de Francis Hernández.
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Esos pasos hicieron reír y sacarles una sonrisa a los que fueron presentes de ese momento único y especial en el entreno de la H.
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La Selección de Honduras está a las puertas de su segundo amistoso en la era del español José Francisco Molina.
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José Francisco Molina fue claro en la conferencia de prensa que brindó ayer: "Daremos nuestra mejor versión; saldremos a ganar"
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Uno de los más dinámicos y alegres en el entreno de hoy fue Keyrol Figueroa, quien mostró estar muy unido a sus compaleros de la H.
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¡CRACK! Así fue el taquito que hizo la estrella de Honduras que juega actualmente en las inferiores del Liverpool.

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Edrick Menjívar también realizó sus trabajos junto a Luis Ortiz y Alex Güity. El arquero del Olimpia seguramente será el arquero titular para el duelo ante Argentina.
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