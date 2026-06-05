Francisco Molina, contundente: "No hemos venido aquí a jugar contra Messi"

Francisco Molina lanzó un contundente mensaje en la antesala del amistoso entre Honduras y Argentina, dejando claro que su equipo llega preparado para competir ante una de las mejores selecciones del mundo. El seleccionador catracho aseguró que la Bicolor no viajó para enfrentar únicamente a Lionel Messi, sino a un rival de gran jerarquía como la Albiceleste. Además, destacó el crecimiento que representa medirse a un equipo de esta exigencia y recordó con entusiasmo el reencuentro que tendrá con Lionel Scaloni, su excompañero en el Deportivo La Coruña. Molina también resaltó el respaldo que ha recibido de la afición hondureña y la confianza que tiene en el proceso que encabeza al frente de la Selección Nacional.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Preparación del equipo: "Estamos bien, tranquilos, los jugadores han trabajado bien, estamos preparados con ganas de que llegue el partido el día de mañana para enfrentarlos". Lionel Messi: "Argentina con Messi puede ser algo mejor, pero nosotros no hemos venido aquí a jugar contra Messi, sino con Argentina". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Táctica ante Argentina: "No pretendemos jugar contra Argentina de la forma que lo hacen ellos, nosotros tenemos nuestras armas; intentaremos a ganar, sabemos de la dificultad, pero luego, si nos gana, toca seguir trabajando y aprender". LEA TAMBIÉN: Luis Palma no le teme a Argentina y lanza reto: “Me veo goleando la verdad” El público catracho: "Estamos agradecido por la acogida de los hondureños, de los medios de comunicación y por las ganas que muestran. Todos nos comentaban que la ilusión se había perdido un poco pero nos alegra que se vuelvan a estar conectados. Básicamente los agradecidos somos nosotros". ¿Cómo espera el partido? "Es un partido muy exigente, al final como sus propias palabras indican, los partidos exigentes son los más bravos y la exigencia es buena para crecer, es buena para todos. Esa exigencia nos debe hacer dar más de nosotros y seguir adelantando este proceso". El reencuentro con Scaloni: "Es un placer volver a verlo, enfrentarlo a él, me alegra por sus éxitos, fue compañero mío durante seis años en Deportivo La Coruña, vamos a saludarnos, darnos un abrazo y recordar una anécdota de los viejos tiempos".