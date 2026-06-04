Honduras Sub-20 receta paliza de escándalo en su tercer amistoso en España

Los goles del triunfo fueron obra de Víctor Zalazar y Mike Arana, ambos futbolistas del Real España. También se hizo presente en el marcador Jaydin Contreras, jugador del FC Dallas, mientras que Yemerson Cabrera destacó con un doblete para completar la goleada.

El combinado nacional, dirigido por Orlando López, logró recuperarse de la derrota sufrida días atrás frente al equipo juvenil del Elche, que se había impuesto 2-1 el pasado 31 de mayo. Esta vez, la escuadra catracha mostró mayor contundencia y efectividad en ataque.

La selección Sub-20 de Honduras dejó una imagen positiva en su tercer compromiso de preparación en territorio español al imponerse con autoridad 5-1 sobre el UCAM Murcia CF en un encuentro disputado en Alicante.

La gira europea de la Mini H concluirá el próximo 6 de junio con un exigente compromiso frente al Barcelona. El duelo se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los hondureños cerrarán su etapa de preparación internacional.

Tras finalizar estos amistosos, Honduras enfocará toda su atención en el Campeonato Sub-20 de Concacaf que se disputará en México. El equipo nacional integra un grupo complicado y buscará uno de los boletos disponibles a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

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El debut de los dirigidos por Orlando López será el 26 de julio ante Jamaica a las 7:00 de la noche. Posteriormente enfrentarán a Canadá el 29 de julio y cerrarán la fase de grupos contra Panamá el 1 de agosto.

Al finalizar la primera ronda, los dos mejores equipos de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria. Los cuartos de final se jugarán entre el 4 y el 5 de agosto, mientras que las semifinales y la final se disputarán el 7 y 9 de agosto, respectivamente. Las cuatro selecciones semifinalistas asegurarán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.