Solo tiene 17 años y hace historia: las figuras que jugarán su primer Mundial

La última vez que vimos a Noruega en un Mundial fue en Francia-98, donde llegaron hasta octavos de final. Desde ese entonces, no había hombres que pudieran llevar al equipo a la calificación del certamen hasta que aparecieron nombres como Erling Haaland, Alexander Sorloth o Martin Odegaard que tratarán de guiar a los suyos a lo más alto.