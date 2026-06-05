Solo tiene 17 años y hace historia: las figuras que jugarán su primer Mundial

Estos son los famosos futbolistas que tendrán la oportunidad de vivir su primera experiencia en las Copas del Mundo. Uno de ellos se convertirá en el más joven de toda la historia en disputar el certamen.
Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona, tendrá su primera aparición en las Copas del Mundo, aunque es duda para el estreno de España ante Cabo Verde el lunes 15 de junio. El extremo de 18 se recupera de un lesión y podrá estar disponible frente a Arabia Saudita y Uruguay.
La última vez que vimos a Noruega en un Mundial fue en Francia-98, donde llegaron hasta octavos de final. Desde ese entonces, no había hombres que pudieran llevar al equipo a la calificación del certamen hasta que aparecieron nombres como Erling Haaland, Alexander Sorloth o Martin Odegaard que tratarán de guiar a los suyos a lo más alto.
Francia ya tiene varias figuras consolidadas, pero ahora contará con el aporte de Michael Olise. El extremo se convirtió en una pieza importante del Bayern Múnich la temporada pasada con 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos disputados entre todas las competiciones. Debido a esto, se encuentra en el radar del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial, pero Portugal está en buenas manos porque han surgido varios futbolistas talentosos en los últimos años como Joao Neves. Tras pasar por selecciones inferiores, el volante del PSG debutó con la absoluta en octubre de 2023, participando en la Eurocopa-2024 y saliendo campeón en la Liga de Naciones 2025.
Una grave rotura de ligamento cruzado lo privó de disputar el Mundial de Qatar-2022, pero ahora Florian Wirtz buscará su revancha con Alemania. El mediocentro ofensivo ha representado a la selección en las inferiores, incluso fue capitán de la Sub-17 y en marzo del 2021 jugó sus primeros duelos con la mayor, siendo el tercer futbolista más joven envestir los colores.
Tras 24 años de ausencia, la selección de Turquía regresó a una Copa del Mundo de la mano de Arda Guler. La perla del Real Madrid fue parte de la histórica clasificación al torneo y en la fase de grupo deberá lucirse ante Australia, Paraguay y Estados Unidos.
La misma situación con Kenan Yildiz. Junto con Arda Guler, el talentoso atacante de la Juventus participará por primera vez en una justa mundialista a sus 21 años y con la ilusión de llevar a los turcos lo más lejos posible.
Países Bajos tiene elementos destacados y uno es Ryan Gravenberch, el pivote del Liverpool. Nacido en Ámsterdam, debutó con la 'Naranja Mecánica' en 2021, pero se perdió Qatar-2022. Aunque en ese momento ya era considerado una de las grandes promesas de su país, el entonces técnico, Louis van Gaal, lo dejó fuera de la lista definitiva.
Luego de eliminar a Ucrania y Polonia desde el repechaje, Suecia volvió a un Mundial después de ocho años y lo hizo con sus dos estrellas: Alexander Isak y Viktor Gyokeres. Ambos delanteros del Liverpool y Arsenal, respecticamente, disputarán su primera Copa del Mundo con la selección.
Luis Díaz no participó en Qatar-2022 debido a que Colombia no logró clasificar al certamen. Cuatro años más tarde, la escuadra cafetera ha regresado con uno de los mejores futbolistas de la actualidad. El extremo del Bayern Múnich intentará brillar en su primer Mundial.
Al igual que Olise, el mediocampista Warren Zaïre-Emery vivirá su primera Copa del Mundo con Francia. El canterano del PSG, bicampeón de Europa, fue incluido en la lista de 26 jugadores que presentó el entrenador Didier Deschamps para el torneo.
¿Y qué decir de Desiré Doué? El extremo de 21 años que milita en el PSG hizo 13 goles y 11 asistencias en 41 apariciones, por lo que se ganó con puro trabajo un puesto en la selección francesa y tendrá su primera participación mundialista.
México no se queda atrás y convocó a Gilberto Mora, el joven talento que juega para los 'Xolos' de Tijuana. El mediocampista hará historia al convertirse en el jugador más joven en disputar un Mundial, llegando a la justa con 17 años y 240 días
El combinado azteca también tiene entre sus filas a Armando 'Hormiga' González, que disputará su primera Copa del Mundo. El goleador de las Chivas llega a la cita tras haber firmado 29 tantos y 3 asistencias en la Liga MX.
El delantero del PSG, Bradley Barcola, jugará su primer Mundial absoluto con Francia a sus 23 años. Deschamps tampoco lo dejó fuera de la lista y se lo llevó al certamen donde comparten el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.
A sus 19 años, Endrick fue incluido en la convocatoria de Brasil por el técnico Carlo Ancelotti. El atacante se ganó su llamado al torneo tras una destacada etapa en el Lyon francés, donde registró 8 goles y 8 asistencias. Después del Mundial tendrá que regresar al Real Madrid y ganarse un puesto en el once titular.
Costa de Marfil tiene a su estrella y se trata de Yan Diomandé. El delantero del Leipzig es la gran apuesta de su selección de cara al Mundial y equipos como Liverpool ya lo han contactado para convertirlo en el relevo de Salah. Con 19 años es uno de los atacantes más cotizados en Europa.