Argentina, sin Messi, doblega a una endeble Selección de Honduras en Texas

Una endeble Selección de Honduras volvió a quedarse sin triunfo bajo el mando de José Francisco Molina tras caer 2-0 frente a la campeona del mundo Argentina en el amistoso internacional disputado en el Kyle Field de Houston, Texas.

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el debut de Keyrol Figueroa con la camiseta de la Selección Mayor de Honduras. El joven delantero ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Jorge Benguché y disputó sus primeros minutos con la escuadra nacional, comenzando oficialmente su recorrido con la Bicolor ante un rival de primer nivel.

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El compromiso también estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi. La máxima figura argentina no vio acción en el amistoso, aunque el conjunto sudamericano contó con suficientes variantes para imponer condiciones y controlar gran parte del desarrollo del partido frente a Honduras.