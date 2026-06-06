Sub-20 de Honduras venció al Barcelona y cerró con broche de oro gira por Europa

¡La 'Mini H' cerró de la mejor manera! La Selección Sub-20 de Honduras logró este sábado 6 de junio un importante triunfo en España y lo hizo tras vencer por la mínima a las inferiores del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Los catrachos superaron en el marcador a una de las mejores canteras del mundo y cierran con broche de oro su gira por el "Viejo Continente" como preparación para pelear por un boleto al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

Víctor Salazar, jugador del Real España, fue el anotador del único para la victoria ante el cuadro azulgrana. Los dirigidos por Orlando López saldrán del país europeo con la moral en alto tras haber cosechado dos triunfos y una derrota en su gira. Cabe destacar que para este último encuentro, fueron titulares José Alfredo Rodríguez de las inferiores del FC Barcelona y Richard Martínez del Girona.

Los hondureños comenzaron su camino en España con una caída ante el Elche (2-1) el pasado 31 de mayo, posteriormente endosaron una goleada al UCAM Murcia CF (5-1) y finalizaron sus actividades con el 1-0 logrado ante el Sub-20 del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tras dar por finalizada su gira, la Sub-20 de Honduras pone la mirada en el Campeonato Sub-20 de Concacaf para luchar por un lugar en el Mundial de su categoría. La 'Mini H' comparte grupo con las siempre complicadas Jamaica, Canadá y Panamá.



FORMATO DEL PREMUNDIAL SUB-20



La sede es en México y los catrachos jugarán en la primera fase ante Jamaica el 26 de julio, luego contra Canadá el 29 y cierran ante Panamá el 1 de agosto; esta etapa es clave en busca del ticket a la justa mundialista, ya que solo los dos mejores equipos de cada grupo y dos mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria.