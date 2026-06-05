Lamentable: Honduras encontró inundada la cancha donde iba a entrenar

La Selección de Honduras sufrió un inesperado contratiempo en su preparación para el amistoso internacional ante Argentina, luego de que la fuerte lluvia registrada en Houston, Texas, afectara el complejo deportivo donde tenía programada su sesión de entrenamiento. Parte del cuerpo técnico y del personal logístico de la Bicolor se trasladó hasta las instalaciones con la intención de llevar a cabo los trabajos planificados. Sin embargo, al llegar se encontraron con que la cancha estaba completamente inundada, imposibilitando cualquier actividad futbolística.

Tras evaluar las condiciones del terreno, la delegación hondureña determinó suspender la práctica en ese escenario para evitar riesgos físicos a los futbolistas y preservar el plan de preparación diseñado para el compromiso internacional. Ante esta situación, la Federación y el cuerpo técnico reaccionaron rápidamente para encontrar una alternativa que permitiera al equipo continuar con sus entrenamientos.