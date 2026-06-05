Lamentable: Honduras encontró inundada la cancha donde iba a entrenar

La Selección de Honduras sufrió un inesperado contratiempo en su preparación para el amistoso internacional ante Argentina, luego de que la fuerte lluvia registrada en Houston, Texas, afectara el complejo deportivo donde tenía programada su sesión de entrenamiento.
Parte del cuerpo técnico y del personal logístico de la Bicolor se trasladó hasta las instalaciones con la intención de llevar a cabo los trabajos planificados. Sin embargo, al llegar se encontraron con que la cancha estaba completamente inundada, imposibilitando cualquier actividad futbolística.
Tras evaluar las condiciones del terreno, la delegación hondureña determinó suspender la práctica en ese escenario para evitar riesgos físicos a los futbolistas y preservar el plan de preparación diseñado para el compromiso internacional.
Ante esta situación, la Federación y el cuerpo técnico reaccionaron rápidamente para encontrar una alternativa que permitiera al equipo continuar con sus entrenamientos.
Posteriormente, la Selección Nacional se trasladó a las instalaciones de la Strake Jesuit, donde pudo desarrollar la sesión prevista y continuar afinando detalles tácticos y físicos de cara al encuentro frente a la Albiceleste.
El combinado dirigido por Francisco Molina mantiene la concentración puesta en el duelo amistoso que sostendrá este sábado 6 de junio ante Argentina, una prueba de alto nivel que servirá para medir el avance del proceso que encabeza el estratega al frente de la H. El partido se disputará a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Kyle Field, un estadio ubicado en la ciudad de College Station, Texas.