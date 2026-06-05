Argentina vs Honduras en DIRECTO: Hora y qué canal transmite el partido amistoso

La Selección de Argentina afrontará este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Honduras en un partido amistoso que servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni.
El encuentro, que se disputará en el Kyle Field de Texas, representa una oportunidad importante para la Albiceleste de afinar detalles y enviar un mensaje de autoridad antes de iniciar la defensa del título conquistado en Catar 2022. Además, será la última presentación del combinado argentino antes de su debut mundialista.
Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien afrontará una edición especial del torneo y que podría disputar su última Copa del Mundo. El capitán argentino lidera una selección que combina la experiencia de varios campeones mundiales con una nueva generación de futbolistas que busca asumir protagonismo en el futuro.Argentina llega al compromiso como una de las principales candidatas a levantar nuevamente el trofeo más importante del fútbol. El conjunto sudamericano debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia en actividad correspondiente al Grupo J del Mundial 2026.
Por su parte, Honduras afrontará el amistoso como una oportunidad para medirse ante uno de los mejores equipos del planeta. Aunque la Bicolor no logró clasificar a la Copa del Mundo, el encuentro representa una vitrina importante para evaluar el nivel competitivo del equipo frente al vigente campeón mundial.
HORARIO Y LOS CANALES QUE TRANSMITEN
El duelo entre argentinos y hondureños está programado para este sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas a las 6:00 p.m. (hora de Honduras, 8:00 pm ET de EUA). Los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro a través de TVC en Honduras y por la señal de ESPN Deportes y la plataforma de streaming Disney+ en Estados Unidos.