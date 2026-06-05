Argentina vs Honduras en DIRECTO: Hora y qué canal transmite el partido amistoso

La Selección de Argentina afrontará este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrente a Honduras en un partido amistoso que servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El encuentro, que se disputará en el Kyle Field de Texas, representa una oportunidad importante para la Albiceleste de afinar detalles y enviar un mensaje de autoridad antes de iniciar la defensa del título conquistado en Catar 2022. Además, será la última presentación del combinado argentino antes de su debut mundialista.