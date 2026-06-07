La historia viral del Dibu Martínez como fotógrafo en el Argentina vs Honduras

Por unos instantes, el arquero de 33 años de la albiceleste tomó la cámara de un fotoperiodista y se vistió de fotógrafo en Texas.

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a demostrar su simpatía y su extrovertida personalidad y regaló un divertido momento en el amistoso de Argentina frente a Honduras.

La imagen cautivó al mundo. El "Dibu" Martínez, con su habitual simpatía, se sentó al lado de los fotógrafos acreditados y brindó un espectáculo de extroversión en el Kyle Field de Texas.

Le pidió la cámara al fotógrafo David Salvídar, tomó la cámara con lente largo y se dedicó a sacar imágenes de sus compañeros en pleno partido contra Honduras.

Al terminar la escena, el "Dibu" volvió a hacer de las suyas. Agarró un marcador y le autografió el lente de la cámara al fotógrafo en un momento divertido y para bajar las tensiones ante tantas lesiones en la selección Argentina.

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La imagen del arquero marplatense sentado junto a los fotógrafos se viralizó con rapidez en redes sociales. El motivo de su ausencia en el arco es una fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo dejó fuera de estos compromisos previos al Mundial 2026.