¡Los engañaron! El motivo por el que Mbappé y Francia están furiosos

Un nuevo problema sacude la concentración de la selección francesa de fútbol. Según ha revelado el diario L'Équipe, los jugadores están muy molestos con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) debido a la publicación de un anuncio de la casa de apuestas online Betclic. En la publicidad aparecen cinco futbolistas del equipo: Cherki, Mbappé, Olise, Dembélé y Doué. Sin embargo, los jugadores aseguran que no sabían para qué se iban a usar esas fotos cuando se las tomaron. Los que han mostrado un mayor enfado han sido Rayan Cherki y el capitán, Kylian Mbappé.

Este choque por los derechos de imagen no es nuevo. Mbappé lleva tiempo liderando esta queja, argumentando que muchos futbolistas no quieren que se asocie su rostro a marcas que consideran perjudiciales. "No estamos de acuerdo con marcas relacionadas con la comida basura o las apuestas. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente", explicó el propio Mbappé en el canal de televisión francés Canal Plus. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su abogada, Delphine Verheyden, también apoyó esta postura, advirtiendo que este tipo de publicidad pone en riesgo los valores y la imagen pública que proyectan los deportistas.



Por su parte, la Federación defiende que ha cumplido las normas, ya que el pacto firmado en 2023 exige que aparezcan al menos cinco jugadores en estos anuncios. Sin embargo, el contrato también dice que los capitanes y el presidente de la Federación deben reunirse dos veces por temporada para revisar si los patrocinadores encajan con los valores de la plantilla, algo que al parecer no se ha gestionado bien en este caso. Aunque este problema con el anuncio se pospondrá seguramente hasta que termine la Copa del Mundo, la selección francesa tiene otras urgencias que resolver antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos este miércoles.