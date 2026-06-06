Rechaza al Real Madrid, Dibu Martínez a gigante y sorpresa en Barcelona

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en Europa a pocos días del inicio del Mundial. Xabi Alonso viene por jugador del Real Madrid y Arteta también se interesa en crack de la Casa Blanca.
Camavinga, transferible en el Real Madrid: El nuevo técnico blanco, José Mourinho, no cuenta con Eduardo Camavinga y el club lo pondrá en el mercado. El mediocampista interesa al Chelsea por petición expresa de Xabi Alonso, y desde Inglaterra aseguran que el traspaso dependerá de que los Blues paguen los 50 millones de euros en los que está tasado.
El Arsenal va con todo por Arda Güler: El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha fijado como una prioridad absoluta el fichaje del joven talento turco para sumarlo a su proyecto. Güler viene de firmar una gran temporada con el Real Madrid, pero la falta de un puesto garantizado como titular en España facilita el interés del club londinense.
El futuro de Nico Paz depende de Madrid: El presidente del Como de Italia, Suwarso, enfrió los rumores sobre la continuidad del mediocampista de cara a la próxima temporada. El directivo fue tajante al declarar que están a la espera y que la decisión final de dejarlo un año más en la Serie A está exclusivamente en manos del Real Madrid.
Áron Yaakobishvili hace historia en Hungría: El guardameta del Barcelona cumplió el sueño de su infancia al convertirse en el arquero más joven en debutar con la selección de Hungría en el Puskás Aréna. Aunque el club azulgrana ya maneja dos ofertas de cesión, el técnico Hansi Flick confía en su potencial y tomará una decisión definitiva pronto.
Éderson, primer fichaje del Manchester United: Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United y el Atalanta completaron toda la documentación para el traspaso del mediocampista brasileño por 45 millones de euros. El acuerdo con el futbolista estaba cerrado desde mayo y firmará su contrato a finales de este verano.
Vincenzo Italiano asume el banquillo del Besiktas: El club turco hizo oficial la contratación del estratega italiano, quien firmó un contrato a largo plazo hasta el año 2028. Italiano llega a Estambul tras dirigir las últimas dos temporadas al Bolonia, equipo al que comandó con éxito tras su recordado paso por la Fiorentina.
Arsenal amenaza el futuro de Mbemba en el PSG: A pesar de tener una oferta de renovación profesional sobre la mesa, el defensor zurdo de 18 años, Emmanuel Mbemba, planea salir de París este verano. Aunque el Paris FC es una de las opciones en Francia, el Arsenal de Inglaterra ha entrado con fuerza en la puja por la joven promesa.
Klopp descarta por completo al Real Madrid: El agente del técnico alemán disipó cualquier rumor que lo vinculaba con el banquillo del club español en declaraciones al Süddeutsche Zeitung. Marc Kosicke aseguró que Jürgen Klopp se encuentra plenamente feliz en su rol directivo con Red Bull y no tiene ninguna ambición de volver a entrenar a un club.
El Barcelona busca central en Alemania: La dirección deportiva del club azulgrana sigue rastreando el mercado europeo para reforzar su zona baja con un defensor de perfil zurdo. Medios ingleses aseguran que el Barça ha puesto su mirada en el francés Castello Lukeba, zaguero de 23 años que actualmente milita en el RB Leipzig.
El Bayern acecha a la joya del Liverpool: El gigante bávaro ha mostrado un fuerte interés por el extremo de 17 años, Rio Ngumoha, quien se encuentra concentrado con la selección inglesa de cara al Mundial 2026. A pesar del acoso alemán, el Liverpool mantiene una postura firme y ha declarado al futbolista como no transferible.
Movimientos confirmados en las porterías de Europa: El Southampton de la Premier League oficializó el fichaje definitivo del arquero israelí Daniel Peretz tras jugar cedido por el Bayern de Múnich, el mismo día que anunció a Cyle Larin. Por otra parte, en Italia, el guardameta neerlandés Justin Bijlow extendió su contrato con el Genoa hasta 2029.
Matt Doherty abandona a los Wolves tras el descenso: El Wolverhampton Wanderers anunció de forma oficial que el lateral irlandés de 34 años no continuará en la disciplina del club para la próxima campaña. Doherty se marcha libre y no formará parte del proyecto que buscará el regreso inmediato del equipo a la Premier League.
Mónaco inicia contactos por Loïc Openda: El club monegasco ha puesto sus ojos en el delantero belga de la Juventus de Turín, quien destaca como una de las grandes ausencias de su país para la Copa del Mundo. Según reportes del periodista Nicolò Schira, las primeras conversaciones han sido positivas, aunque aún no hay oferta formal.
Federico Chiesa lanza una advertencia en el Liverpool: El atacante italiano admitió a La Gazzetta dello Sport que buscará salir de la Premier League si no recupera la continuidad que perdió el año pasado. Chiesa participará en la gira estadounidense antes de sentarse a negociar su rol con el nuevo director técnico de Anfield, Andoni Iraola.
¿Curtis Jones rumbo al Inter de Milán?: Federico Chiesa reveló que su compañero de equipo le pidió referencias sobre el estilo de vida y el clima en Italia tras el fuerte interés del conjunto italiano. Este sondeo reactiva los rumores en el mercado de pases y podría significar la primera gran baja en el inicio de la era Iraola en Anfield.
La Juventus debate su portería entre Martínez y Vicario: La Vecchia Signora intensifica la búsqueda de un nuevo guardameta y sumó un nombre de peso a su agenda de fichajes. Según Sky Sport Italia, la directiva inició contactos con el argentino Emiliano Dibu Martínez del Aston Villa, quien compite directamente con Guglielmo Vicario del Tottenham.
Palhinha define su futuro entre Inglaterra y Portugal: El mediocampista defensivo, de 30 años, busca resolver su situación contractual debatiéndose entre el Sporting de Lisboa y el Tottenham. Los Spurs desean mantener al jugador en su plantilla de forma permanente, pero intentan renegociar a la baja los 25 millones de la opción de compra con el Bayern de Múnich.
Toni Kroos desmiente con humor los rumores de su regreso: El exmediocampista alemán utilizó emojis de Pinocho en sus redes sociales para catalogar como falsas las informaciones que lo vinculaban al Real Madrid bajo la candidatura presidencial de Enrique Riquelme. Aunque el candidato sumó a figuras como Raúl y Casillas, el retorno de Kroos está descartado.
Cristian Chivu renovará con el Inter de Milán: De acuerdo con información de la Gazzetta dello Sport, el técnico rumano llegó a un acuerdo total con la directiva nerazzurra para extender su vinculo hasta 2028. Chivu, quien asumió las riendas del primer equipo en junio de 2025, verá oficializada su ampliación de contrato en las próximas horas.
La Juventus acelera por el fichaje de Min-jae Kim: El defensor surcoreano dio el visto bueno para unirse al club de Turín y cuenta con el aval del entrenador Luciano Spalletti para concretar el movimiento. Sin embargo, la Gazzetta dello Sport apunta que las negociaciones están frenadas porque el Bayern de Múnich exige un pago fijo de 40 millones de euros.