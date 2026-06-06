Endrick rescata a Brasil : goles y resumen de la palida victoria antes del Mundial

Endrick dio la victoria a Brasil este sábado por 2-1 sobre Egipto en Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso de prueba antes del debut de ambos equipos en el Mundial. El futuro delantero del Real Madrid resolvió el partido para Brasil con un remate en el área al comienzo de la segunda parte, después de una primera mitad que acabó en tablas, con los goles de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko, ambos fruto de respectivos errores defensivos.

El partido estuvo controlado por Brasil, que exhibió orden defensivo y presionó bien en el centro del campo, pero tuvo poco brillo en ataque. Egipto, que está encuadrada en el Grupo G del Mundial, al margen del gol, originado en un pase equivocado, no causó peligro en el resto del partido. Mohamed Salah, estrella de los faraones, solo jugó en segunda parte y pasó en blanco, sin contribuir a mejorar el juego de su equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lo más positivo para el equipo de Carlo Ancelotti fue la presión en campo contrario que ejerció Brasil en algunos tramos del partido y que le permitió recuperar balones importantes. Los dos goles llegaron en sendas recuperaciones cerca del área grande.

Fruto de esta presión llegó el primer gol del partido, en un robo de Bruno Guimarães que él mismo remató a puerta nada más comenzar el juego. El gol brasileño tuvo una respuesta inmediata por parte de Ziko, que estuvo vivo para aprovechar un error de Marquinhos, que dio un pase atrás mal medido. A partir del empate, Brasil dominó y mantuvo el control y creó ocasiones, principalmente por medio de Vinícius Júnior y Raphinha, pero con poco acierto en el remate. La nota más negativa del partido fue la lesión del lateral Wesley, que dejó el campo con dolor en la ingle, todavía sin un pronóstico del departamento médico brasileño.