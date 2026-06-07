Canales, debut con Honduras y detalles del fichaje con Olimpia: "Denil me orientó"

Cristian Canales, joven defensor que hace unas semanas estaba peleando por no descender con el CD Choloma, luego fue fichado por el Olimpia y no solo eso, fue llamado con la Selección de Honduras y logró debutar ante Argentina.
No hay duda de que el oriundo de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, anda motivado y que está viviendo una de sus mejores experiencias como futbolista apenas a sus 19 años de edad y de 1.90 de estatura.
"Bonita experiencia, es por algo que uno trabaja y sueña desde niño, gracias a Dios se me cumplió y más con una selección que es la actual campeona del mundo y es una sensación bonita como futbolista", comenzó diciendo Canales tras su arribo a San Pedro Sula.
También fue realista, al aceptar que no creía que sumaría minutos ante Argentina. "La verdad no precisamente, pero uno siempre está peleando por un puesto y para sumar minutos"
Canales dio detalles que Denil Maldonado le dio consejos en la previa del partido en College Station, Texas. "Excelentes compañeros, con Denil hablé mucho y antes del partido me dijo 'si le toca, entre con confianza, no tenga miedo, apóyese', me orientó bastante".
"Una felicidad enorme, cualquier futbolista quiere eso y más contra una selección como lo es Argentina. Una alegría enorme, siempre positivas por mi mente, porque haber debutado es una gran experiencia", expresó en la entrevista con DIEZ con el periodista Walter García.
El momento que vive no solo es su felicidad, también la de su familia. "Mis papás están orgullosos, estaban esperando que yo jugara, gracias a Dios se dio. Ha sido difícil, los planes de Dios son perfectos, de venir de pelear por no descender a debutar con la Selección creo que es un orgullo para mí. Para eso trabajé todo el torneo para poder agarrar un buen club (Olimpia)".
El defensor Cristian Canales también reveló desde cuando el Olimpia comenzó a contactarlo para poder ficharlo, ya que se le vencía el contrato con el Real España.
"Como desde la jornada seis me escribieron por parte del profe Carlos "Chato" Padilla, que estaba la posibilidad y que hiciera un buen torneo, que si yo destacaba posiblemente me iban a fichar y gracias a Dios así fue".
¿No hubo problema con Real España?, se le consultó. "No, pero si tuve pláticas para poder renovar. Quería una nueva experiencia, es el equipo más grande de Honduras y Centroamérica. Espero ganar la Copa Centroamericana con el Olimpia", cerró.