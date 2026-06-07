Denil dice que Honduras no se achicó y reveló sus favoritos en el Mundial

Denil Maldonado en charla con nuestro periodista Walter García de DIARIO DIEZ, consideró que, pese a la derrota 2-0 frente a Argentina, Honduras realizó un trabajo digno ante una de las mejores selecciones del mundo y destacó que el equipo mostró carácter ante un rival de máxima exigencia. El defensor también reconoció que aún arrastra molestias físicas producto de una lesión que le ha impedido recuperarse al cien por ciento, aunque confía en volver a su mejor nivel una vez se reincorpore a su club. Asimismo, valoró la presencia de jóvenes en la Bicolor, señalando que deben seguir preparándose para aprovechar las oportunidades en la selección y contribuir al cambio generacional. Sobre la próxima Copa del Mundo, mencionó que Francia, Brasil y Argentina parten entre las favoritas, aunque confesó que le gustaría ver campeón a Francia o Portugal.

Además, admitió que sigue siendo doloroso para Honduras haberse quedado fuera de la cita mundialista, ya que la clasificación estuvo cerca, pero considera que la experiencia debe servir como aprendizaje para futuros procesos.

DECLARACIONES DE MALDONADO

¿Cómo está ese regreso del capitán a la selección?

La verdad que bien, por una parte un poco triste por el resultado, pero gracias a Dios pudimos sumar minutos. Sí presenté una molestia, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe se hizo un buen trabajo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Se hizo un buen trabajo ante una campeona del mundo, donde muchos pensaban que se iba a aplanar, pero respondieron bien

Obviamente son selecciones que ya están en otro nivel, pero bueno, creo que nosotros hicimos un papel digno. Obviamente tenemos que trabajar mucho, pero bueno, creo que ese es el cambio de generación, que ahora hay que trabajar bien, hay que trabajar más para poder competir con esas grandes selecciones. Hay muchos jóvenes en esa selección, ustedes son de los más experimentados. ¿Qué les puedes decir, qué les puedes aconsejar?

No, no, obvio que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir preparándose bien para que a la hora de venir a la selección puedan hacer un gran trabajo, obviamente estar a un gran nivel y estar preparados para cualquier tipo de reto que se presente. ¿Qué te pareció el trabajo de José Francisco Molina en esta primera convocatoria?

La verdad que el profe va bien, obviamente hay que darle siempre tiempo de trabajo, sabemos que apenas es su segundo partido al frente de la selección. Hay que ir acatando la idea, pero bueno, creo que poco a poco vamos a ir alcanzando lo que el profe quiere. LEA TAMBIÉN: ¿Expone al Búho Meléndez? La frase de Tagliafico sobre el penal frente a Honduras ¿Cuánto ayuda que muchos legionarios jóvenes hoy están fuera, muchos jóvenes están fuera y que puedan venir a ayudar a esta selección, a darle sangre fresca, tal vez con una actitud más enérgica a lo que han venido trabajando ustedes?

Claro, eso ayuda siempre a la selección, creo que también ayuda en lo personal, porque sabemos que cuando hay más material fuera del país, obviamente se compite mejor, sin obviamente denigrar a la Liga Nacional, pero creo que uno cuando ya sale fuera del país, creo que ya tiene un ritmo diferente. Obviamente siempre digo que la Liga Nacional tiene que seguir mejorando, obviamente hay mucha calidad, mucho nivel, pero creo que hay que seguir compitiendo a máximo nivel.