¿Expone al Búho Meléndez? La frase de Tagliafico sobre el penal frente a Honduras

Lautaro Martínez convirtió la falta en gol y cambió el rumbo del encuentro. Tras el partido, las opiniones se dividieron en las redes sociales y entre la prensa: muchos aseguran que el contacto fue demasiado leve para castigarse con la pena máxima.

La victoria de la Selección de Argentina por 2-0 ante Honduras sigue dando de qué hablar, especialmente por la jugada que abrió el partido. Corría el minuto 35 con el marcador empatado 0-0 cuando el defensor hondureño, Cristopher "El Búho" Meléndez, pisó a Nicolás Tagliafico dentro del área. El árbitro no dudó en pitar penal, desatando la molestia de los jugadores catrachos.

Para terminar con las dudas, el propio lateral argentino rompió el silencio y dio su versión de los hechos a los medios de su país, asegurando que la decisión del árbitro fue la correcta.

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"Sí, me pisa. Creo que sin querer, porque es una situación donde él quiere tocar la pelota, pero al final me pisa el pie", explicó Tagliafico con total seguridad.

A pesar de que el VAR revisó la jugada y ratificó la decisión del réferi, la polémica se mantiene entre los aficionados hondureños, quienes consideran que la jugada fue accidental y no merecía cambiar el destino del partido. Con este resultado, la campeona del mundo se terminó llevando el triunfo ante una Bicolor que dejó buenas sensaciones a pesar del marcador.