  1. La Selección

La decisión final de la FFH con el segundo amistoso tras caer ante Argentina

La Bicolor cayó 2-0 ante Argentina y desde la Federación tomaron una decisión con el segundo amistoso antes de la Copa del Mundo.

La decisión final de la FFH con el segundo amistoso tras caer ante Argentina

Honduras no tendrá un segundo amistoso en la fecha FIFA de junio y volverá al país este domingo.
07 de junio de 2026 a las 06:34

Honduras cayó 2-0 ante la campeona mundial, Argentina, en un partido amistoso donde los nuestros se dedicaron a aguantar los embates de los sudamericanos durante todo el compromiso. A pesar de todo el resultado fue positivo debido a que no hubo una goleada y por la experiencia de codearse con estos rivales.

La FFH estuvo trabajando durante varios meses para aprovechar de mejor manera la fecha FIFA de junio con un par de fogueos en Estados Unidos, pero no se pudo concretar un segundo juego después del que se jugó este sábado ante los argentinos.

Tras caer ante Argentina, la prensa señala el culpable y pide un regreso

Se especuló en horas de la mañana que la iba a jugar el martes ante la selección de Ghana en Washington DC en un estadio a puerta cerrada; sin embargo, esto no pasó de algunas conversaciones.

La disponibilidad de estadios, rivales porque la próxima semana inicia la Copa del Mundo de United 2026 y obviamente temas económicos en las negociaciones hicieron que fuera imposible sumar un partido más.

Honduras no pudo ante Argentina y José Francisco Molina sigue buscando su primera victoria. En su primer duelo perdió ante Perú.

Honduras no pudo ante Argentina y José Francisco Molina sigue buscando su primera victoria. En su primer duelo perdió ante Perú.

 (Mauricio Ayala)


Rivales como: Ecuador, Marruecos, Austria, Venezuela, Costa de Marfil, Ghana y El Salvador estuvieron dentro de las posibilidades. Lo que sigue después de la honrosa derrota es el retorno de la delegación que está programada para mañana a mediodía.

Se llevó la camisa de Rodrigo de Paul, abrazo a Keyrol y el encuentro de Messi


Los futbolistas descansarán unas semanas más antes de incorporarse a las disciplinas de sus respectivos clubes. La mayoría comenzarán sus pretemporadas a finales de junio y deben estar a tono para lo que sigue.

Unime ahora al canal
Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias