La decisión final de la FFH con el segundo amistoso tras caer ante Argentina

Honduras cayó 2-0 ante la campeona mundial, Argentina, en un partido amistoso donde los nuestros se dedicaron a aguantar los embates de los sudamericanos durante todo el compromiso. A pesar de todo el resultado fue positivo debido a que no hubo una goleada y por la experiencia de codearse con estos rivales.

La FFH estuvo trabajando durante varios meses para aprovechar de mejor manera la fecha FIFA de junio con un par de fogueos en Estados Unidos, pero no se pudo concretar un segundo juego después del que se jugó este sábado ante los argentinos.