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Keyrol Figueroa sorprende tras debutar con Honduras: "Podemos llegar largo"

El delantero de Honduras reveló cómo se sintió en el terreno de juego, su dupla con Dereck Moncada y el pedido que le hizo a la afición.

07 de junio de 2026 a las 09:38

La Selección de Honduras cayó por 2-0 ante Argentina la noche de este sábado 6 de junio en el amistoso previo al Mundial 2026. Sin embargo, uno de los momentos a destacar fue el esperado debut de Keyrol Figueroa, jugador de las inferiores del Liverpool e hijo del excapitán, Maynor Figueroa.

El atacante de 19 años ingresó para la segunda parte y sustituyó a Jorge 'El Toro' Benguché. Figueroa, tal y como lo hizo su padre en 2001 en el Olímpico, se estrenó ante los sudamericanos y disfrutó de sus primeros minutos vistiendo la camisa de la Bicolor.

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Tras su debut, el juvenil habló en zona mixta donde estuvo presente nuestra enviada especial Jenny Fernández y señaló que es un juego que siempre recordará: "Es un día muy alegre para mí, es un día que va a estar conmigo el resto de mi vida debutando contra este equipo grande, los campeones del mundo".

"En lo individual, estoy muy alegre de llegar a la Selección para representar, y quiero seguir jugando con la Selección y seguir creciendo con este equipo", expresó a los micrófonos de DIARIO DIEZ.

Asimismo, se refirió al apoyo de su familia y el haber debutado ante la misma selección, como lo hizo su padre hace 25 años: "Es 'crazy' no lo pude esperar, mi papá ahí estaba viendo y mi mamá también. Muy orgulloso para mí y Dereck".

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También se refirió a su decisión de vestir la camiseta de la Selección de Honduras luego de su paso por las inferiores de Estados Unidos.

"¿Valió la pena la elección?", le consultaron y sin dudar, el juvenil atacante respondió: "Sí, vale la pena. Quería ver como era Honduras y siento aquí en mi corazón que podemos llegar largo, obvio necesitamos el apoyo de la afición y además, es gran trabajo todo el equipo".

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Redacción web
/Jenny Fernández / Enviada Especial

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