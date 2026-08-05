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Estadio Alfredo León renacerá: anuncian remodelación con nuevo engramillado

El plan también incluye la restauración completa de los servicios sanitarios, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a jugadores y aficionados.

05 de agosto de 2026 a las 15:45
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¡Confirmado! El Estadio Alfredo León Gómez tendrá nueva cara ante anuncio de remodelación total. Estos son los cambios que se tienen previstos.

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La ciudad de Tela recibió una noticia positiva con el inicio de las gestiones para la remodelación del Estadio Alfredo León Gómez, uno de los principales escenarios deportivos del municipio.
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Como parte de este proceso, un equipo técnico del Gobierno del presidente Nasry Asfura realizó una visita de inspección a las instalaciones para efectuar el levantamiento técnico correspondiente.
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La jornada fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el alcalde Ricardo Cálix, quien busca concretar la recuperación total del recinto deportivo.
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Durante el recorrido, los representantes gubernamentales fueron recibidos por el regidor Siloe Paz, quien acompañó la evaluación de las condiciones actuales del estadio.
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El objetivo principal de la visita es elaborar el diagnóstico técnico que permita ejecutar un proyecto de modernización de las instalaciones.
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El plan también incluye la restauración completa de los servicios sanitarios, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a jugadores y aficionados.
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Asimismo, se tiene prevista la reparación y mejora de las graderías para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes asisten a los encuentros deportivos.
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Las autoridades consideran que esta intervención permitirá devolverle al estadio las condiciones necesarias para albergar competencias de mayor nivel.
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Además del beneficio para el fútbol, el proyecto busca fortalecer los espacios destinados a la práctica deportiva y recreativa de la juventud teleña.
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La remodelación del Alfredo León Gómez forma parte de las iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura deportiva en diferentes municipios del país.
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