Estadio Alfredo León renacerá: anuncian remodelación con nuevo engramillado

¡Confirmado! El Estadio Alfredo León Gómez tendrá nueva cara ante anuncio de remodelación total. Estos son los cambios que se tienen previstos.
La ciudad de Tela recibió una noticia positiva con el inicio de las gestiones para la remodelación del Estadio Alfredo León Gómez, uno de los principales escenarios deportivos del municipio.
Como parte de este proceso, un equipo técnico del Gobierno del presidente Nasry Asfura realizó una visita de inspección a las instalaciones para efectuar el levantamiento técnico correspondiente.
La jornada fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el alcalde Ricardo Cálix, quien busca concretar la recuperación total del recinto deportivo.
Durante el recorrido, los representantes gubernamentales fueron recibidos por el regidor Siloe Paz, quien acompañó la evaluación de las condiciones actuales del estadio.
El objetivo principal de la visita es elaborar el diagnóstico técnico que permita ejecutar un proyecto de modernización de las instalaciones.
El plan también incluye la restauración completa de los servicios sanitarios, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a jugadores y aficionados.
Asimismo, se tiene prevista la reparación y mejora de las graderías para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes asisten a los encuentros deportivos.
Las autoridades consideran que esta intervención permitirá devolverle al estadio las condiciones necesarias para albergar competencias de mayor nivel.
Además del beneficio para el fútbol, el proyecto busca fortalecer los espacios destinados a la práctica deportiva y recreativa de la juventud teleña.
La remodelación del Alfredo León Gómez forma parte de las iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura deportiva en diferentes municipios del país.