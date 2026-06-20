Así será el nuevo formato en la Liga Nacional de Honduras con 12 equipos

La Liga Nacional confirmó este sábado de manera oficial que el Independiente de Siguatepeque es el nuevo inquilino de la Primera División, ganándole el puesto al Vida de La Ceiba.

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras , brindó detalles de la inclusión del nuevo equipo a la Primera División para contar con un torneo con 12 clubes y explicó cómo será el formato con el que se jugará dicho certamen.

"El formato se va a jugar con dos grupos, uno centro y otro la zona norte, se van a dividir en seis equipos cada grupo, igual forma se ha determinado jugar con 12 clubes y ya se definió cual es el próximo equipo que va a estar en la Liga Nacional. La Asamblea decidió que sea el Club Deportivo Independiente el que va acompañarnos", confirmó Herrera.

"Este es un equipo histórico en la Liga de Ascenso, ha competido con muchos de los equipos que han llegado a la Primera División y hoy la Asamblea de la Liga, después de haberlos escuchados y haber demostrado que tiene capacidad administrativa, capacidad deportiva y además que cuenta con un municipio donde no hay equipo, darle la oportunidad para que venga a Primera División. Creo que un poco es la constancia que ha tenido en la historia de la Liga de Ascenso, que ha peleado muchas finales para ascender y luego la organización y administración que tiene a lo interno del club", comentó.

Independiente se quedó con el puesto que quería el Vida. "Había bastante capacidad para la toma de decisiones porque había oferta por parte de los equipos. Son muchos aspectos, yo no voté, por lo tanto no se cuál es la motivación que tuvieron cada uno de ellos, pero los asambleístas tomaron en cuenta todos los requisitos y la historia de los clubes, la forma en que han competido en la Liga".

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En cuanto a la votación de los clubes para decidir, Herrera confirmó que "El resultado de la votación es que la Liga Nacional tomó la determinación de que fuera Independiente. Votaron en secreto, cada quien votó de forma directa por cada equipo".

Herrera mandó un mensaje a los aficionados de las Panteras del Independiente. "Esperamos a la afición de Siguatepeque que nos pueda acompañar en los estadios, que acompañe a su equipo también en la parte financiera porque hay buenos empresarios en Siguatepeque, los equipos necesitan de los patrocinadores para poderse sostener en la Liga Nacional. Darle todo el apoyo que necesita ya que competir en la Liga Nacional es fuerte y necesita no solo de una junta directiva, sino de una comunidad que lo este apoyando".

EL FORMATO DEL TORNEO APERTURA 2026-2027

Jorge Herrera detalló el formato para el Torneo Apertura 2026-2027: "Tenemos dos grupos, uno de la costa norte y otra del centro, van a jugar entre sí y luego van a jugar con todos los equipos, unos de visita y otros en casa, la idea es poder flexibilizar el calendario para jugar solo los fines de semana, disminuir un poco la cantidad de partidos para que los jugadores se puedan recuperar, cuerpo técnico pueda planificar de acuerdo al rival que va a tener y de esa forma tener mejor espectáculo".

"Serían dos vueltas y en la segunda vuelta se van a cruzar los que no se cruzaron en la primera vuelta se cruzan en la segunda. Se van a clasificar tres de cada grupo, habrá una tabla general, no es tanto cuantos clasifican por el grupo, sino que la lógica dice que puedan ser que salga tres de cada grupo, pero pueda ser que salgan más de un solo grupo porque al final se encuentran todos los equipos y luego habrá un repechaje. Primero y segundo directo, luego tercero con el sexto y cuarto con el quinto, partidos de ida y vuelta".

El mejor posicionado en la tabla tendrá el beneficio de "jugar el partido de ida de semifinales en su cancha".

"Olimpia y Motagua se encuentran dos veces como locales, pero Olimpia o Motagua solo se va a encontrar una vez con Real España con Marathón, puede ser en casa o de visita, ese es el cruce que será entre los equipos del norte con los del centro".



ASÍ SE CONOCERÁ AL DESCENDIDO



Herrera también explicó los pasos a seguir para conocer al equipo descendido de los dos campeonatos y la novedad es que hay varios cambios en el formato en cuanto a este tema.

"Lo del descenso se cambia el formato porque ahora el que termine en último lugar del torneo Apertura va a competir con el que termine en último lugar del torneo Clausura, son diferentes equipos, van a pelear una finalísima con algunas restricciones que se puedan dar. Si un equipo termina en el último lugar del Apertura, pero en el Clausura es otro equipo y si el que fue último del Apertura clasificó al repechaje, ese automáticamente sale de la zona del descenso y entra el que quedó en el nivel inferior para poder pelear el partido de descenso. Siempre va a haber partidos de descenso, de ida y vuelta".

Se conoció que la Federación de Fútbol de Honduras le había propuesto a la Liga Nacional un calendario de tres vueltas, pero al final será de dos, según la explicación de Jorge Herrera.

"La Federación lo que anda buscando también es que al igual que lo visualiza la Liga Nacional es que podamos tener partidos de fin de semana a fin semana y que los jugadores puedan descansar, recuperarse, libre las fechas FIFA, libertad para competir en la Copa Centroamericana y eso lo hemos tomado en cuenta, creo que hemos trabajado un calendario unificando los criterios de la Federación y los Liga Nacional para tener un buen torneo y además ser competitivo".