Motagua sufrió ante Cedeño: así le fue al campeón en su primer duelo de pretemporada

El campeón sufrió, pero ganó. Motagua ha derrotado 1-0 este sábado a Cedeño en el Estadio Emilio Williams de Choluteca en su primer partido de preparación de cara al Apertura 2026-27. Javier López, quien empezó la pretemporada hace cinco días, sigue haciendo un gran trabajo en el equippo azul y este sábado retificó lo que logró el torneo pasado.

Bajo un fuerte lluvia y un horrible estado en la grama artificial de Choluteca, este fue el primer once del campeón nacional: Marlon Licona en la portería; en la defensa lo acompañaron Avila, Valladares, Bueso y Luis Santamaría; en el mediocampo salió fuerte con Carlos Palma, Rodrigo 'Droppy' Gómez, Andy Hernández y Emilio Izaguirre. MIentras que arriba quiso atacar con Jefryn Macías y Darell Oliva.

El primer tiempo fue muy complicado para el Motagua, que nunca pudo adaptarse al horrible estado de la cancha del Emilio Williams. Sin embargo, las cosas cambiaron en el segundo tiempo. En el complemento, Javier López hizo ingresar a sus jugadores estelares: Ortiz, Meléndez, Sacaza, Cacho, Portillo, Discua, D. Meléndez, Serrano, Reyes, Batiz y De Olivera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE