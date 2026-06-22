El Olimpia pidió la eliminación del FVS-VAR en la Asamblea de la Liga Nacional

Pero este fin de semana ocurrió un caso que ha llamado la atención durante la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Liga Nacional; y es que el Olimpia mocionó ante los asambleístas, que se eliminara el FVS-VAR.

El torneo Clausura que recién pasó se incorporó en el fútbol de Honduras el FVS-VAR , la tecnología del video-arbitraje que vino para corregir muchos errores que incluso terminaron en títulos para algunos equipos en medio de la polémica.

La moción fue introducida por medio de su representante ante la Liga Nacional, el vicepresidente deportivo, Osman Madrid. DIEZ conoció por medio de una fuente que estuvo dentro de la asamblea que dicha moción se sometió a votación, pero fue una aplanadora, todos los clubes estuvieron en contra y no fue aprobada.

Uno de los argumentos que presentó el Olimpia por medio de Madrid es que el FVS-VAR es demasiado caro para los clubes, tiene un costo de 5 millones de lempiras por torneo, viene siendo un promedio de 500,000 lempiras por club, pero para este torneo que pasó, la Liga Nacional pagó totalmente el uso del mismo por medio de su patrocinador oficial.

El FVS-VAR fue uno de los temas más polémicos durante el cierre del torneo, principalmente lo sufrió el Olimpia durante el partido de vuelta frente al Marathón, donde el árbitro Nelson Salgado revisó tres goles y anuló las jugadas.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Otro argumento del Olimpia es que el dinero que se paga por el uso del FVS-VAR debe usarse para otros gastos en la Liga Nacional, pero todos los equipos en la Asamblea se pusieron serios, aniquilaron a Madrid porque consideran que con el FVS hay más justicia y claridad para las polémicas que han venido afectando a muchos clubes.

El arbitraje de Salgado estuvo correcto ya que, en las tres acciones, tras la revisión se comprobó que los goles no debían contar. El primero fue por una mano de Jorge Benguché, los otros dos por fuera de lugar, primero de Michaell Chirinos y el otro por la acción de José Mario Pinto.

Hay que recordar que la Liga Nacional junto a la Federación de Fútbol de Honduras son los que han implementado el FVS-VAR, siendo el segundo país en Centroamérica en usarlo. El primero fue Costa Rica que estuvo primero con el FVS que es un VAR más light, ahora tienen el VAR.