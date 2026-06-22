Federación de Honduras propuso que el campeón de Liga Nacional se defina por puntos

Durante la Asamblea de la Liga Nacional, se recibieron muchas propuestas, pero no todas fueron aprobadas ya que algunas fueron demasiado extremas como la que presentó el Olimpia de eliminar el FVS-VAR, y que fue avalada por Real España y Juticalpa.

También la Federación de Fútbol de Honduras por medio de su director deportivo, Francis Hernández, hizo una enorme propuesta a los dirigentes, de que el campeón se defina por puntos, al estilo de los torneos europeos y no por liguilla y final.

Mediante una participación vía Zoom, Hernández presentó la propuesta ante los asambleístas que confirmaron la presencia de 12 clubes, pero desecharon la solicitud de Hernández.