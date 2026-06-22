Federación de Honduras propuso que el campeón de Liga Nacional se defina por puntos

Durante la Asamblea de la Liga Nacional, se recibieron muchas propuestas, pero no todas fueron aprobadas ya que algunas fueron demasiado extremas como la que presentó el Olimpia de eliminar el FVS-VAR, y que fue avalada por Real España y Juticalpa.
También la Federación de Fútbol de Honduras por medio de su director deportivo, Francis Hernández, hizo una enorme propuesta a los dirigentes, de que el campeón se defina por puntos, al estilo de los torneos europeos y no por liguilla y final.
Mediante una participación vía Zoom, Hernández presentó la propuesta ante los asambleístas que confirmaron la presencia de 12 clubes, pero desecharon la solicitud de Hernández.
Según se conoció, Francis Hernández, explicó a los dirigentes de que se le diera más competencia a los clubes para que los jugadores tuvieran más rodaje. El campeón se iba a definir por puntos, no por vueltas y sin liguilla, así el equipo más constante logrará el título.
Los españoles han venido a buscar revolucionar el fútbol de Honduras, principalmente en el área de selecciones nacionales donde están dando en la tecla buscando talento en el fútbol de Europa y el caso más sonado es el del delantero, Keyrol Figueroa, del Liverpool inglés.
Los dirigentes de la Liga Nacional sometieron todas las propuestas a votaciones y esta de Francis Hernández no pasó. De igual forma, se le dará apoyo a la Selección Nacional en la calendarización de microciclos de trabajo.