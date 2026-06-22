Rubilio Castillo rompe el silencio y revela su futuro en redes sociales

La etapa de Rubilio Castillo con Marathón llegó oficialmente a su fin. El delantero hondureño no continuará en el conjunto verdolaga para el torneo Apertura 2026-27 y decidió despedirse de la institución mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde recordó a quien fue uno de los principales impulsores de su llegada al club, el fallecido presidente Orinson Amaya. A través de una extensa publicación, el atacante expresó su gratitud hacia el exdirigente sampedrano y confesó que se marcha con una deuda pendiente. Rubilio recordó las conversaciones y proyectos que compartió con Amaya antes de su fallecimiento, lamentando no haber podido cumplir juntos los objetivos que habían trazado para el club.

“Gracias por siempre confiar en mí. Lastimosamente no se pudo dar lo que tú y yo hablamos cuando estabas en vida. A ti te debo mucho y estoy muy agradecido por la confianza y la motivación que me diste para llegar a esta gran institución”, escribió el goleador, quien además reveló que cada uno de sus festejos con las manos al cielo fueron dedicados al eterno presidente de Marathón. Castillo también aseguró que hizo todo lo que estuvo a su alcance para honrar el compromiso adquirido con Amaya, aunque las circunstancias terminaron marcando un rumbo diferente. “Me voy en deuda contigo y espero que en esta vida o la otra pueda cumplirte”, agregó el futbolista en uno de los fragmentos más conmovedores de su despedida.