¡Con 5 caras nuevas! Marathón arrancó pretemporada bajo el mando de Rudman

¡Marathón arrancó con todo! Las fotos de los nuevos fichajes verdolagas y los primeros trabajos de Rudman como director técnico sampedrano.
¡Adiós vacaciones! Este lunes el CD Marathón dio inicio a su pretemporada pensando en el Apertura y la Copa Centroamericana.
El verde hizo su primer entreno: Natanael Agurcia es uno de los nuevos rostros que veremos en el verde.
El cuadro verdolaga hizo su primer entrenamiento bajo el mando del argentino Silvio Rudman.
Alberth Elis es otro de los flamantes fichajes del conjunto verdolaga para la Copa Centroamericana. Yeison Mejía es otro de los fichajes.
Nuestro fotógrafo Neptalí Romero no se perdió ningún detalle del entrenamiento del conjunto sampedrano.
Nicolás Messiniti le dijo adiós a las vacaciones para empezar con todo la pretemporada previo al inicio del torneo Apertura.
Jonathan Paz, tal como adelantó DIEZ, es uno de los nuevos refuerzos verdolagas para la Copa Centroamericana.
Odín Ramos entrenó con mucha alegría este lunes. El verde quiere alzar la ansiada décima de la Liga Nacional.
Silvio Rudman se reunió con el cuerpo técnico verdolaga. El argentino fue presentado este mismo lunes.
Una foto que todo Marathón quería: la continuidad de Brian Farioli en el conjunto sampedrano.
Kenny Bodden, Kalushita Fernández y Henry Figueroa fueron captados por el LENTE DIEZ.
Silvio Rudman se mostró muy feliz en su primer entrenamiento con el conjunto sampedrano.
Jonathan Rougier, Damín Ramírez y Kenny Bodden entrenaron a tope en el primer día de trabajos.
Marathón viene de ser subcampeón tras perder la gran final ante Motagua en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Silvio Rudman saludó a los futbolistas del Marathón en su primer entrenamiento.