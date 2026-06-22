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¡Con 5 caras nuevas! Marathón arrancó pretemporada bajo el mando de Rudman

Marathón arrancó con todo la pretemporada pensando en la Copa Centroamericana y el Apertura.

22 de junio de 2026 a las 18:12
¡Con 5 caras nuevas! Marathón arrancó pretemporada bajo el mando de Rudman
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¡Marathón arrancó con todo! Las fotos de los nuevos fichajes verdolagas y los primeros trabajos de Rudman como director técnico sampedrano.

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
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¡Adiós vacaciones! Este lunes el CD Marathón dio inicio a su pretemporada pensando en el Apertura y la Copa Centroamericana.
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El verde hizo su primer entreno: Natanael Agurcia es uno de los nuevos rostros que veremos en el verde.
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El cuadro verdolaga hizo su primer entrenamiento bajo el mando del argentino Silvio Rudman.
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Alberth Elis es otro de los flamantes fichajes del conjunto verdolaga para la Copa Centroamericana. Yeison Mejía es otro de los fichajes.
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Nuestro fotógrafo Neptalí Romero no se perdió ningún detalle del entrenamiento del conjunto sampedrano.
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Nicolás Messiniti le dijo adiós a las vacaciones para empezar con todo la pretemporada previo al inicio del torneo Apertura.
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Jonathan Paz, tal como adelantó DIEZ, es uno de los nuevos refuerzos verdolagas para la Copa Centroamericana.
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Odín Ramos entrenó con mucha alegría este lunes. El verde quiere alzar la ansiada décima de la Liga Nacional.
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Silvio Rudman se reunió con el cuerpo técnico verdolaga. El argentino fue presentado este mismo lunes.
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Una foto que todo Marathón quería: la continuidad de Brian Farioli en el conjunto sampedrano.
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Kenny Bodden, Kalushita Fernández y Henry Figueroa fueron captados por el LENTE DIEZ.
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Silvio Rudman se mostró muy feliz en su primer entrenamiento con el conjunto sampedrano.
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Jonathan Rougier, Damín Ramírez y Kenny Bodden entrenaron a tope en el primer día de trabajos.
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Marathón viene de ser subcampeón tras perder la gran final ante Motagua en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Silvio Rudman saludó a los futbolistas del Marathón en su primer entrenamiento.

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