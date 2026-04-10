"Chuy" Pérez sobre actos de indisciplina: Marginado de Marathón, situación con Lavallén y directiva: "Yo estaba..."

El jugador reconoció con DIEZ que han sido jornadas complicadas a nivel interno, marcadas por la tensión y los rumores , pero destacó que el grupo mantiene el enfoque en seguir trabajando para mejorar en la recta final del torneo.

En medio de la polémica que ha rodeado a Marathón en los últimos días, el futbolista Carlos “Chuy” Pérez salió al paso de los señalamientos tras el triunfo ante Motagua , asegurando que el equipo ha sabido sobreponerse a la presión.

"Chuy" Pérez, quien estuvo en las gradas del estadio Morazán porque no fue convocado al juego de la jornada 17 del torneo Clausura, también se refirió a las versiones sobre supuestos actos de indisciplina y la filtración de un video suyo en Puerto Cortés, aclarando que se trataba de un momento personal junto a su familia.

En ese sentido, lamentó que se difunda información que, según él, afecta su imagen sin conocer el contexto real. A pesar de ello, dejó claro que continúa comprometido con el club y concentrado en aportar dentro y fuera de la cancha.

El extremo verdolaga resaltó el respaldo que ha recibido tanto del técnico Pablo Lavallén como del presidente Daniel Otero, quienes le han brindado confianza en medio de la situación.

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Asimismo, admitió que ha habido llamados de atención por parte de la directiva, pero los considera parte del crecimiento profesional.

Finalmente, reiteró que su ilusión de triunfar con Marathón sigue intacta, más allá de no haber sido convocado para el duelo ante Motagua, decisión que calificó como parte del manejo interno del equipo.



ENTREVISTA CON CARLOS "CHUY" PÉREZ



¿Se quita presión Marathón con este triunfo ante Motagua por todo lo que ha pasado?

Gracias a Dios por ese triunfo, como lo digo. Han sido días muy tensos, pero vamos a seguir trabajando.



Ha circulado mucha información sobre actos de indisciplina de muchos jugadores.

La mayoría de los periodistas a eso se dedican, verdad. Pero siempre hay que saber reaccionar porque uno es perjudicado, dañan la imagen sin saber cómo son las cosas, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando.



Se filtra un video de usted en Puerto Cortés, se dice que faltaste a un entreno y te dejan fuera de una convocatoria, ¿Es cierto?

Son momentos que estaba disfrutando con mi familia, pero siempre hay alguien que intenta dañarlo a uno sin ganar nada. Yo estoy concentrado bien con el equipo.



¿Qué te dice el DT Pablo Lavallén y el presidente Daniel Otero?

Muy tranquilo, siempre me aconsejan y apoyan, siempre me han demostrado apoyo, lealtad y voy a demostrarlo en la cancha.



¿Durante todo lo que ha pasado sigues con la ilusión, ese sueño de jugar con Marathón?

Es un sueño, tengo muchas metas, pase lo que pase, esto me ayudará a seguir creciendo, tengo metas y sueños por cumplir.



¿Hubo jalón de orejas de los directivos?

Sí, siempre. Los regaños siempre están, los consejos y debemos de tomar lo mejor siempre.



¿Con el grupo está todo bien?

Sí, estamos bien.



¿Con Pablo Lavallén todo está bien?

Todo tranquilo, con el equipo están bien conmigo y estamos felices.



¿Por qué no estuviste en la convocatoria contra Motagua?

Esa es decisión de la directiva y el profesor, todo está bien y tranquilo.