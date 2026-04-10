"Chuy" Pérez sobre actos de indisciplina: Marginado de Marathón, situación con Lavallén y directiva: "Yo estaba..."

En medio de la polémica que ha rodeado a Marathón en los últimos días, el futbolista Carlos “Chuy” Pérez salió al paso de los señalamientos tras <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-despedaza-invicto-de-motagua-clasico-revive-en-una-semana-llena-de-polemica-EK30099397" target="_blank">el triunfo ante Motagua</a></b>, asegurando que el equipo ha sabido sobreponerse a la presión.El jugador reconoció con DIEZ que han sido jornadas complicadas a nivel interno, marcadas <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marginados-convocados-marathon-fuerte-decision-sobre-indisciplinados-previo-al-clasico-con-motagua-MK30094923" target="_blank">por la tensión y los rumores</a></b>, pero destacó que el grupo mantiene el enfoque en seguir trabajando para mejorar en la recta final del torneo.