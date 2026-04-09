¿Marginados o convocados? Marathón y la fuerte decisión sobre los indisciplinados previo al clásico con Motagua

Los futbolistas que no verán acción ante los azules son: André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos "Chuy" Pérez. Este último se sancionó debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.

El Marathón reveló la lista de jugadores convocados para el duelo ante Motagua en el clásico de las "M" y se confirmó que los cinco jugadores señalados de indisciplina no entraron en lista ya que se les abrió un sumario.

Se conoció que la dirigencia del club se reunió con el plantel y les habló de frente, no van a permitir actos de indisciplina dentro del club. El equipo hará oficial en los próximos días las medidas que tomaron, algunas de ellas es rescindirles los contratos. Algunos futbolistas ya las firmaron, se ha conocido en las últimas horas.

André Orellana, Brayan Moya y Raúl Espinoza, son los tres futbolistas que no seguirán en la institución, pero todavía no lo hace oficial el club, pues estaban tomando la decisión ya que no quieren afectar los derechos laborales y luego ser demandados en el TNAF.

Todo comenzó cuando en la Semana Santa, en la previa del duelo del domingo ante Platense, este grupo de futbolistas fue acusado de ingresar bebidas a la concentración. Varios dirigentes tuvieron conocimiento ya que un grupo del plantel los denunció ya que estaban afectando su trabajo y por ende el nivel del equipo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El presidente del equipo, Daniel Otero, anunció en redes sociales que se tomarían medidas. La molestia llegó al entrenador del equipo, Pablo Daniel Lavallén, que se jugará lo que resta del campeonato sin estos futbolistas; la mayoría de ellos han sido suplentes. Otros eran alternativas en algunos encuentros como Carlos "Chuy" Pérez.