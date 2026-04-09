¿Marginados o convocados? Marathón y la fuerte decisión sobre los indisciplinados previo al clásico con Motagua

El Marathón reveló la lista de jugadores convocados para el duelo ante Motagua en el clásico de las "M" y se confirmó que los cinco jugadores <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/sismo-en-marathon-indisciplina-peleas-malos-resultados-y-siete-jugadores-en-la-cuerda-floja-KB30022697" target="_blank">señalados de indisciplina</a></b> no entraron en lista ya que se les abrió un sumario.Los futbolistas que no verán acción ante los azules son: André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos "Chuy" Pérez. Este último se sancionó debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.