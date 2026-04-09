¿Comprará Alberth Elis el Génesis FC? Presidente del equipo hace una revelación: "A ver cuántos millones nos dará"

Luego agregó: "Génesis no se va, es de La Paz, estará en el ROSUCO estadio por mucho tiempo. Ya muchas personas han colaborado donando sillas. Nosotros estamos teniendo éxitos en este proceso y si logramos instalar 500 sillas, vamos a pensar en el alumbrado del estadio".Finalmente, dejó claro que los rumores de venta del equipo son invento de algunos periodistas que comentan en redes sociales sin fuentes: "Hay Génesis para rato, tenemos academia, equipo femenino que está en Marcala, también buscamos retomar la categoría de la segunda división", afirmó Sánchez.