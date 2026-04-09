¿Comprará Alberth Elis el Génesis FC? Presidente del equipo hace una revelación: "A ver cuántos millones nos dará"

Gustavo Sánchez, presidente del Génesis FC, confirmó que el club no se moverá de la ciudad de La Paz y se pronuncia sobre la noticia que circuló en redes donde se afirmaba que el futbolista, Alberth Elis, vaya a comprar la categoría del club que juega de local en el estadio Roberto Suazo Córdova.

El exministro de Seguridad, dejó claro que ahora que ya salvaron la categoría del descenso, van a invertir en comprar un edificio en la sede del club. "Se dicen muchas cosas en redes... Ayer decían que Alberth Elis iba a comprar la categoría, está bueno eso, a ver cuántos millones nos dará... Salen tantas cosas en las redes y no es cierto", comentó Sánchez al portal Líder Tv La Paz.

El máximo dirigente del conjunto paceño afirmó que el equipo está pensando a futuro y no se moverá de la ciudad de La Paz, es más, están pensando en remodelar el estadio con más sillas y hasta se piensa en construir una cancha alterna para entreno.

"Ya confirmamos la categoría, ya ahora vamos por la clasificación a la liguilla. Génesis se queda en La Paz, estamos pensando en la adquisición de la sede aquí. Ya compramos un edificio aquí y vamos a construir una cancha de grama natural, porque cuando nos toca ir a jugar a canchas de grama natural como en Cortés, andamos buscando donde entrenar", dijo Mejía.