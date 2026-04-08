Raúl Cáceres explota contra árbitro y FVS, también aconseja a "Chuy" Pérez: "Debe desprenderse de esa mentalidad conformista"

Platense inició perdiendo en la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet en el propio esta Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés donde Génesis PN fue el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-triunfa-goza-aspirar-liguilla-salvar-categoria-platense-derrumba-torneo-clausura-FF30063745" target="_blank">vencedor por 1-0.</a></b>Lamentó la derrota <b>Raúl Cáceres</b>, técnico de Platense, pero dejó claro que fue debido a la mentalidad con la que salieron y la nula efectividad frente al arco.