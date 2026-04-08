Raúl Cáceres explota contra árbitro y FVS, también aconseja a "Chuy" Pérez: "Debe desprenderse de esa mentalidad conformista"

Sin embargo, señaló que el cuarto árbitro Luis Mejía no le permitió solicitar una revisión ante un posible penal a favor del Tiburón en la segunda parte. Criticó fuerte al encargado de impartir justicia y de paso al FVS.

Y no dudó en opinar sobre Carlos "Chuy" Pérez, actual jugador de Marathón y que en el torneo anterior fue parte del sorprendente Platense que llegó a la liguilla. Hoy está envuelto en una polémica de indisciplina en el Monstruo Verde.



CONFERENCIA DE PRENSA DE RAÚL CÁCERES



Consultarle por el análisis que usted hace de este partido.

Yo lo que resumo es que hoy nosotros lo ganamos sin haberlo jugado. Entramos con esas mentalidades sin haberlo jugado. Jugamos futbolísticamente bien, el equipo intentando, pero la desesperación ya hoy imperó, algo que no venía ocurriendo. Fueron tantas las jugadas que se pudieron haber concretado y no fue así. Pasó por nuestra cabeza que el equipo se rindiera el equipo rival y no fue así. Fue una lucha de principio a fin.



El segundo tiempo (estuvimos) completamente sobre el área de ellos. Y ahí lo que puedo decir es que el único responsable soy yo porque no hubo capacidad de lectura de juego, ¿verdad? Las directrices que dimos se hicieron casi un 80 o 85%. Ese 15% siento que fue producto de la desesperación y al final nos llevamos la derrota, que puedo decir muy merecida, muy merecida porque fuimos incapaces de bajar la temperatura, bajar la llevar la tranquilidad y poder concretar.



Vimos una acción con nuestro amigo y colega John Rodríguez que usted pedía un revisión del FVS de un posible penal, uste reclamó y no se revisó, ¿Qué pasó que no lo revisaron?

Nosotros... Hoy voy a decirlo, nunca he hablado así, pero yo por Luis (Mejía y quien fue el cuarto árbitro) me siento hasta perseguido. Y hoy fue el colmo. Creo que la ley me habilita, la ley nos permite solicitarlo y ellos, hoy no quiso. Así, tajantemente no quiso. Cuando ya él quiso reaccionar ante la presión del resto del cuerpo técnico, él dijo que ya había pasado una segunda jugada, un saque de mano. Entonces, es lamentable que los árbitros continúen imponiendo su criterio en esto. Eso no sirve de nada. El FVS no sirve de nada, lamentable porque los árbitros... Hoy fue evidente lo que hacen a su antojo. Y eso es lo que yo lamento. Me duele.



Me duele, ¿Por qué? Porque independientemente de lo que ellos debieron hacer después de ver en la revisión, que si quieres, porque si no la revisión sirve para que hagan lo que ellos quieran también. No hay objetividad. No he visto algo que diga, "sí" en favor de Platense, lo que estamos solicitando. Hoy fue el colmo.



Otras veces por lo menos permitían y revisaban y se retractaban. En todas las jugadas que he visto por agresiones, tarjeta roja, solo a Platense tarjeta amarilla en contra, ¿ya? Y aquí hoy fue el colmo. Ni siquiera nos habilitaron la tarjeta que sí solicitamos. Entonces ahí decía, yo le digo y lo pido, a Platense que no le entreguen tarjeta con el siguiente partido.



Se siente perseguido, ¿Por qué cree eso?

Es que lo de Luis (Mejía) es evidente. Y por eso yo no me gusta hablar de los árbitros, pero tampoco puedo estar yo soportando estas instancias que hagan esos antojos ante Platense. Es una lástima, la verdad, es una lástima. Yo quisiera saber por qué, John, porque no encuentro unas declaraciones que vayan orientadas a denigrar el trabajo de los árbitros. No encuentro una. Si la hay, yo me retractaría pidiéndoles disculpas o perdón como gusten ellos. Pero yo no encuentro una justificación de parte de ellos, no sé.



Solo ellos sabrán que persiguen, comportándose de esa manera con nosotros. Y la verdad que la derrota es inesperada, a mí me cae como balde de agua fría, honestamente. Porque el equipo, con el respeto al equipo rival, fuimos superiores. Con el grado de incapacidad para poder definir. Que lo intentamos de muchas maneras, sí, pero al final no nos ajustó y somos merecedores de esa derrota.



Ya el lunes se quejó el técnico del Real España. Hoy lo está haciendo usted, ¿Ya terminó la luna de miel entre el FVS, los clubes y los entrenadores?

Es que el problema que todo esto del FVS depende de los árbitros y si los árbitros siguen haciendo su antojo. Nunca se equivocan. Nunca. Hoy fue el colmo. Que ni siquiera se tomó la molestia de ir a revisar eso. Nos privaron de poder revisar. Aduciendo de que fue a destiempo, cuando no fue así. Fue a tiempo. Todo el tiempo. Dice el cuarto árbitro que fue porque es el técnico quien tiene que levantar (la tarjeta). Eso es falso. No es el técnico que tiene que levantar la tarjeta. Cualquiera del cuerpo técnico lo puede hacer.



Él dijo que no, porque era el técnico que la tenía que levantar. Yo no puedo estar con eso, ahí hay un encargado en mi cuerpo técnico. Ya hoy vino él y dijo que no lo aceptaba porque era el técnico que lo tenía que hacer. Entonces, ¿Qué criterio es aquí? Aquí se fue Liga Nacional, pasó a segundo plano. Los árbitros siguen, ojo, imperando su trabajo, su trabajo inquebrantable, porque nunca cometen errores. Siguen cometiéndolos cada día. evidentemente y nadie hace nada.



Han hecho esa gran inversión del FVS y quedamos en nada, porque seguimos bajo criterio de los árbitros, siguen haciendo lo que se les antoja, como ha sucedido hoy. Se nos privó de poder revisar la jugada porque sencillamente el cuarto árbitro dijo que no era el asistente el que tenía que hacer uso de la tarjeta, sino el entrenador, algo que es completamente falso. A estas alturas que un árbitro venga a querer decir que ignore esa parte ¿Y si la ignora qué debo hacer? Preguntar, parar el partido que están en toda la potestad de hacerlo. Pero no, muy fácil, se lavaron las manos. Y lo peor del caso que en nuestra propia casa vienen a hacer eso. Es tremendo, la verdad. Yo, por eso lo digo públicamente, a Platense que no le den más las tarjetas del FVS, no la vamos a necesitar.



¿Qué le puede aconsejar a "Chuy" Pérez? Se encuentra en una polémica dentro de Marathón, fue su jugador en Platense el torneo anterior.

Si Pérez gusta puede ser jugador incluso de Selección por su forma de juego. Pero bueno, como es público lo que hemos escuchado, él incidió en muchas faltas de ese tipo acá. Aquí fue multado, fue sancionado, se le llamó la atención de todas las sanciones y no ha entendido. Lo dije desde el minuto uno que él se fue y le pedí que aspirara a hacer cosas grandes, que aprendiera, iban a una institución de respeto y grande y no es que Platense no merece respeto, pero creo que por lo que él gana ahí debe ser más cuidadoso con lo que hace.



Chuy Pérez debe desprenderse de esa mentalidad conformista y de dar un paso al profesionalismo, que es donde está actualmente fungiendo, ¿verdad? Porque aquí no hay excusas. Si está enfermo tiene que ir hay un médico en el equipo que lo va a atender. Entonces, yo creería que ojalá él pueda aprender de todos estos casos. Es lamentable que hoy en día un jugador de esa calidad sobresalga por cosas negativas en él, de disciplina. No cosas que se resalten futbolísticamente.