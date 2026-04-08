Marcelo Santos, ser suplente y exponen el invicto de Motagua ante Marathón: "Los finalistas no andan bien..."

Marcelo Santos , experimentado defensor de los azules y quien no ha tenido la titularidad garantizada como en otros campeonatos, sabe que el clásico es fundamental los tres puntos y donde defienden su invicto.

Marathón y Motagua protagonizarán este jueves 9 de abril un clásico apasionante, con tintes llamativos en esta jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

“Lo del invicto es algo secundario, si se da bien, sino sabemos que un día pude llegar la derrota. Debemos de estar claros que lo que queremos es el título, mejorar partido a partido", sostuvo.

Y agregó: "Venimos haciendo un gran torneo con Real España, estamos peleando con dos juegos menos, los finalistas del torneo pasado no andan bien, falta la parte final y debemos de mantener ese ritmo deportivo”.

Antes de la salida desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, afirmó que “somos conscientes que hemos venido realizando un gran torneo, pero falta mucho y la parte más importante que es la triangular, debemos de corregir errores que hacemos en los partidos y que a veces no se notan porque se nos han dado los triunfos”.

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Para el exjugador del Vida no es momento de aflojar, se viene el cierre de la segunda vuelta y quedará pendiente la liguilla, donde buscarán ese boleto a la gran final del torneo Clausura.

“El grupo está comprometido y claro en lo que quiere que es ganar el título, todos queremos jugar, a mí me tocó ser suplente tres juegos y uno debe de respetar eso y enfocarse en los entrenos y esperar la oportunidad”.

La llegada del FVS, un sistema de videoarbitraje simplificado y de bajo costo impulsado por la FIFA como alternativa al VAR, a la Liga Hondubet ha generado comentarios duros por parte de algunos técnicos como Jeaustin Campos y Raúl Cáceres.

“Con la gente nunca se va a quedar bien, primero se quejaban porque no había y ahora por cualquier motivo, nosotros y la afición debemos de adaptarnos a esa herramienta, pero con el paso de los días nos vamos a acostumbrar y sacarle el mejor beneficio”.