Marcelo Santos, ser suplente y exponen el invicto de Motagua ante Marathón: "Los finalistas no andan bien..."

“Lo del invicto es algo secundario, si se da bien, sino sabemos que un día pude llegar la derrota. <b>Debemos de estar claros </b>que lo que queremos es el título, mejorar partido a partido", sostuvo.Y agregó: "Venimos haciendo un gran torneo con Real España, estamos peleando con dos juegos menos, los finalistas del torneo pasado no andan bien, falta la parte final y debemos de mantener ese ritmo deportivo”.Antes de la salida desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, afirmó que “somos conscientes que <b>hemos venido realizando un gran torneo,</b> pero falta mucho y la parte más importante que es la triangular, debemos de corregir errores que hacemos en los partidos y que a veces no se notan porque se nos han dado los triunfos”.Para el exjugador del Vida no es momento de aflojar, se viene el cierre de la segunda vuelta y quedará pendiente la liguilla, donde buscarán ese boleto a la gran final del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">torneo Clausura.</a></b>“El grupo está comprometido y claro en lo que quiere que es ganar el título, todos queremos jugar, <b>a mí me tocó ser suplente tres juegos </b>y uno debe de respetar eso y enfocarse en los entrenos y esperar la oportunidad”.La llegada del FVS, un sistema de videoarbitraje simplificado y de bajo costo impulsado por la FIFA como alternativa al VAR, a la Liga Hondubet ha generado comentarios duros por parte de algunos técnicos <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-sin-pelos-lengua-deja-dura-critica-fvs-liga-nacional-para-que-sirve-BB30026214" target="_blank">como Jeaustin Campos</a></b> y Raúl Cáceres.“Con la gente nunca se va a quedar bien, primero se quejaban porque no había y ahora por cualquier motivo, nosotros y la afición <b>debemos de adaptarnos a esa herramienta</b>, pero con el paso de los días nos vamos a acostumbrar y sacarle el mejor beneficio”.