Jeaustin Campos, sin pelos en la lengua, deja dura crítica al FVS en la Liga Nacional: "¿F de qué, de falso? ¿Para qué sirve?"

La conferencia de prensa de <b>Jeaustin Campos</b>, técnico del <b>Real España</b>, dejó mucho más que un simple análisis del empate ante <b>Juticalpa</b>. El estratega aurinegro explotó contra el arbitraje y el uso del FVS en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-tabla-posiciones-honduras-liga-nacional-motagua-olimpia-PB30024083" target="_blank">Liga Nacional</a></b>, mostrando su frustración por decisiones que, a su criterio, terminaron influyendo directamente en el resultado. “¿De qué vale entonces el famoso VAR? ¿Para qué sirve?”, lanzó con evidente molestia tras el partido.El DT fue aún más directo al cuestionar la utilidad del sistema, insinuando que su implementación no está cumpliendo su objetivo. “Entonces, ¿de qué vale? O sea, ¿de qué vale entonces el famoso ‘F’? ¿De falso? No sé...”, expresó con ironía, dejando entrever su desconfianza total en el uso del videoarbitraje. Además, reforzó su postura al señalar: “El VAR no viene a resolver absolutamente nada”, en una crítica frontal al funcionamiento arbitral en el torneo.