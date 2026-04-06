Fabricio Silva sufre espantosa lesión en el Real España-Juticalpa que se disputó en el Morazán

Fabricio Silva, experimentado defensor uruguayo del Juticalpa FC, sufrió una espeluznante lesión durante el duelo de esta noche ante Real España, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026. Transcurría el minuto 72 en el estadio Morazán cuando Silva chocó con el habilidoso delantero Exon Arzú en el centro del campo, intentando frenarlo, y su pie quedó enganchado en el césped, provocando un impacto inmediato que lo dejó incapacitado.

El jugador solicitó asistencia médica de inmediato, mientras que sus compañeros y los futbolistas de la 'Máquina' quedaron visiblemente impactados al presenciar la situación. Silva recibió atención en el terreno de juego durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla, con lágrimas producto del intenso dolor. Aunque aún falta la confirmación oficial del club, se reporta que el defensor habría sufrido fractura de tibia y peroné, que lo mantendría fuera de las canchas durante varios meses, despidiéndose así del campeonato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE