Fabricio Silva sufre espantosa lesión en el Real España-Juticalpa que se disputó en el Morazán

El jugador solicitó asistencia médica de inmediato, mientras que sus compañeros y los futbolistas de la 'Máquina' quedaron visiblemente impactados al presenciar la situación.<b>Silva </b>recibió atención en el terreno de juego durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla, con lágrimas producto del intenso dolor.Aunque aún falta la confirmación oficial del club, se reporta que el defensor habría sufrido fractura de tibia y peroné, que lo mantendría fuera de las canchas durante varios meses, despidiéndose así del campeonato.