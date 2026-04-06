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Fabricio Silva sufre espantosa lesión en el Real España-Juticalpa que se disputó en el Morazán

El zaguero de Juticalpa chocó contra Exon Arzú en el centro del campo y se llevó la peor parte.

2026-04-06

Fabricio Silva, experimentado defensor uruguayo del Juticalpa FC, sufrió una espeluznante lesión durante el duelo de esta noche ante Real España, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026.

Transcurría el minuto 72 en el estadio Morazán cuando Silva chocó con el habilidoso delantero Exon Arzú en el centro del campo, intentando frenarlo, y su pie quedó enganchado en el césped, provocando un impacto inmediato que lo dejó incapacitado.

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El jugador solicitó asistencia médica de inmediato, mientras que sus compañeros y los futbolistas de la 'Máquina' quedaron visiblemente impactados al presenciar la situación.

Silva recibió atención en el terreno de juego durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla, con lágrimas producto del intenso dolor.

Aunque aún falta la confirmación oficial del club, se reporta que el defensor habría sufrido fractura de tibia y peroné, que lo mantendría fuera de las canchas durante varios meses, despidiéndose así del campeonato.

El lamento de Fabricio Silva tras sufrir una grave lesión y ser retirado en camilla. (Foto po Mauricio Ayala)

El lamento de Fabricio Silva tras sufrir una grave lesión y ser retirado en camilla. (Foto po Mauricio Ayala)

Cabe señalar que Silva es de los jugadores titulares en el equipo canechero, por lo que es una sensible baja para la institución.

El zaguero charrúa ha jugado anteriormente para el Olancho FC y el Victoria, equipo con el que alcanzó los 100 partidos en la liga hondureña en febrero de 2025.

Exon Arzú chocó contra Fabricio Silva y el uruguayo se fracturó la tibia y peroné.

Exon Arzú chocó contra Fabricio Silva y el uruguayo se fracturó la tibia y peroné.

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Redacción web
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