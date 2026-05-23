Motagua confima llenazo ante Marathón: las restriciones para la final de vuelta

¡Llenazo total! Motagua ha confirmado este sábado que se vendió toda la boletería para la gran final de vuelta ante Marathón que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Boletería totalmente agotada. Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20", escribieron en sus redes sociales los azules.

La afición respondió de manera masiva para respaldar a su equipo: Sol estaba a un precio de L.200, Sombra a un precio de L.400 y Silla a L.700.