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Motagua confima llenazo ante Marathón: las restriciones para la final de vuelta

A través de las redes sociales, el Ciclón Azul ha dado a conocer las restricciones y prohibiciones para la final de vuelta ante Marathón en el Estadio Nacional

Motagua confima llenazo ante Marathón: las restriciones para la final de vuelta
23 de mayo de 2026 a las 17:31

¡Llenazo total! Motagua ha confirmado este sábado que se vendió toda la boletería para la gran final de vuelta ante Marathón que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Boletería totalmente agotada. Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20", escribieron en sus redes sociales los azules.

La afición respondió de manera masiva para respaldar a su equipo: Sol estaba a un precio de L.200, Sombra a un precio de L.400 y Silla a L.700.

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Además, por otro lado se confirmó que los portones del Estadio Nacional se abrirán a la 1:00 p.m, cuatro horas antes del inicio de la gran final donde Motagua y Marathón llegan igualados 1-1.

Del mismo modo, la Policía Nacional resaltó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas para evitar problemas entre los aficionados que asistan al recinto.

PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

HORA DE APERTURA DEL ESTADIO

Policía Nacional toma control del estadio a las 12:00 pm, los portones del estadio abren a la 1:00 pm, vendedores ingresan a la 1:00 pm, el partido empieza a las 5:00 pm.

AUTORIDADES Y CONTINGENCIA

Policía Nacional, Copeco, 911 y Cruz Roja Hondureña harán presencia en el recinto deportivo.

SEGURIDAD

Habrá 825 oficiales de Policía Nacional para garantizar el orden y bienestar de los aficionados.

AFICIÓN VISITANTE

Totalmente prohibido el ingreso de barra organizada y de aficionados con distintivos del equipo visitante.

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SECTORES HABILITADOS

Todos los sectores del Estadio Nacional estarán debidamente habilitados a partir de la 1:00 pm.

OBJETOS PROHIBIDOS

Banderas, encendedores, botes o botellas de plástico y/o vidrio, objetos cortopunzantes, láseres, armas y pólvora.

RECOMENDACIONES

Si compraste boleto mediante aplicación, llega con el mismo descargado para agilizar tu ingreso.

RECOMENDACIONES

Evitar aglomeraciones en los cercos perimetrales a la cancha del recinto deportivo.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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