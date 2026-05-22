Motagua y el Nacional como fortín: ¿Cuántas finales perdió cerrando de local?

Motagua vuelve a cerrar de local una final contra el Marathón 25 años después y cuya final es la única que le ha ganado en la serie particular ya que el monstruo verde se ha coronado en las otras tres, mismas que fueron finiquitadas, dos en el Olímpico y una en el Yankel Rosenthal.

Pero para este torneo Clausura 2026 la historia podria tornarse diferente ya que los azules cerrando de local las finales muestran su gallardía y se hacen respetar, incluso enfrentándose al acérrimo rival, Olimpia.

La historia dice que Motagua ha cerrando en Tegucigalpa un total de 15 finales desde la instauración de los torneos cortos en 1997, incluyendo las finalísimas donde el Olimpia fue homeclub y ahí el Ciclón Azul demuestra su fortaleza y es donde ha levantado su imperio de títulos.