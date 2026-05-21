Brian Farioli, el jugador distinto que mantiene encendida la ilusión de Marathón

Los jugadores diferentes son aquellos que se encargan de abrir candados cerrados con su genialidad. Brian Farioli demostró que está siendo el faro de Marathón y que este jueves metió ese gol agónico que tiene al monstruo con vida en la final tras igualar 1-1 ante Motagua.
El exjugador de Colón de Santa Fe, de la primera de Argentina fue una pieza vital en el duelo ante Real España. Se comió prácticamente al cuadro aurinegro con su fútbol de toque, profundidad en sus pasos y efectividad. No solo anotó ese gol del empate 1-1, también lideró el equipo.
Este jueves metió pierna, se encaró con los rivales cuando había que meter colmillo y cuando el reloj estaba por expirar, apareció con un espectacular zurdazo desde fuera del área, para apagar el fuego que tenía ardiendo el Morazán y poner a latir los corazones de los fanáticos verdolagas.
¡Cuánto lo extraño Marathón en el tiempo que pasó lesionado! Brian estuvo más de 10 meses sin acción por una fuerte lesión pero regresó más fuerte. Pablo Lavallén tuvo que sacar a Damín Ramírez del centro del campo para ponerlo de lateral por su rendimiento, dejando a Farioli como único creativo... pero en estos dos partidos marcó diferencia.
“Este equipo tiene huevos bárbaros”, había dicho el viernes al final del partido frente al Real España tras ser el héroe que metió al verde a la final. Ahora está a las puertas de hacer la trilogía completa con los grandes tras dejar en el camino al Olimpia, Real España y ahora dependen de ellos para tumbar al ciclón azul.
Lleva la “9” pero no es delantero. Brian está en un momento dulce y si en los verdolagas no se ponen las pilas, podrían estar disfrutando sus última pinceladas porque termina contrato y ya está en la agenda de varios equipos porque la diferencia que marca, es notable en el terreno de juego.