Brian Farioli, el jugador distinto que mantiene encendida la ilusión de Marathón

Los jugadores diferentes son aquellos que se encargan de abrir candados cerrados con su genialidad. Brian Farioli demostró que está siendo el faro de Marathón y que este jueves metió ese gol agónico que tiene al monstruo con vida en la final tras igualar 1-1 ante Motagua.

El exjugador de Colón de Santa Fe, de la primera de Argentina fue una pieza vital en el duelo ante Real España. Se comió prácticamente al cuadro aurinegro con su fútbol de toque, profundidad en sus pasos y efectividad. No solo anotó ese gol del empate 1-1, también lideró el equipo.

Este jueves metió pierna, se encaró con los rivales cuando había que meter colmillo y cuando el reloj estaba por expirar, apareció con un espectacular zurdazo desde fuera del área, para apagar el fuego que tenía ardiendo el Morazán y poner a latir los corazones de los fanáticos verdolagas.