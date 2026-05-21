El penal a Motagua: El FVS entra en acción en la Gran Final de Honduras

Historia en el fútbol de Honduras... por primera vez en grandes finales entró en acción el VAR/FVS en una jugada que decantó un penal a favor del Motagua en la final de ida contra Marathón por la ida de la serie en el Morazán.

La jugada se dio al minuto 70' cuando Jefryn Macías entraba al área con balón dominado y Damin Ramírez levantó su pierna, impactado en la frente del jugador motagüense.

En primera instancia el árbitro central Nelson Salgado dijo que no había infracción, pero el entrenador español del Motagua, Javier López, pidió la revisión en el FSV por lo que le entregó la tarjeta verde al cuarto árbitro.

Salgado se acercó al monitor y valoró la jugada. Miró el contacto de Damin en le cara de Jefryn y sancionó penal a favor de los azules ante el abucheo de los marathones que habían llenado el estadio Morazán.