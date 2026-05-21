Marathón recibe motivación extra previo a la gran final ante Motagua

La Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció este jueves la habilitación del entrenador argentino Pablo Lavallén, quien finalmente podrá dirigir desde el banquillo en el compromiso que se disputará esta noche en el estadio Francisco Morazán.

A horas de que inicie la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el Marathón han recibido una espectacular noticia previo a su compromiso contra Motagua.

La noticia llega como un verdadero alivio para el conjunto verdolaga, ya que el estratega sudamericano había sido sancionado con cuatro partidos de suspensión luego de las polémicas declaraciones brindadas tras la derrota sufrida frente a Olimpia en el estadio Nacional durante la fase de triangulares.

Tras conocer el castigo, la directiva del monstruo verde presentó una apelación con el objetivo de reducir la sanción, argumentando distintos aspectos relacionados con el caso. Después de la revisión correspondiente, la Comisión de Apelaciones determinó reducir el castigo impuesto, permitiendo así que Lavallén pueda volver a estar junto a sus jugadores en un momento clave de la temporada.

El técnico argentino ya había estado ausente en los últimos dos encuentros del campeonato, situación que obligó a su cuerpo técnico a asumir la responsabilidad desde la zona técnica.

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El entrenador ha sido una pieza fundamental en la campaña del conjunto sampedrano y buscará guiar a los verdolagas hacia la ansiada décima estrella de su historia.