Marathón vs Motagua: qué canal transmite y la hora de la final de ida en Honduras

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, y Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se enfrentarán el jueves en el primer partido de la final del torneo Clausura hondureño. Ambos equipos, junto con Olimpia, actual campeón, así como Real España, destacan entre los cuatro mejores del fútbol hondureño.

Marathón llega a una nueva final en busca de su décima copa, después de ganar en 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas, precisamente contra Motagua. En las dos vueltas regulares del torneo Clausura, Marathón cerró en el quinto lugar con 27 puntos en 20 partidos, pero en el triangular derrotó aReal España y Olimpia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lavallén, que asumió la dirección de Marathón en junio de 2025, busca en un segundo intento que su equipo levante la décima copa, lo que no pudo el año pasado, en el centenario de fundación del club. Motagua, que desde agosto de 2025 es dirigido por Javier López, quien sustituyó en el banquillo al argentino Diego Vázquez, finalizó en el segundo al cierre de las vueltas regulares con 39 enteros, uno menos que Real España. En las semifinales dejó en el camino a Génesis, del portugués Fernando Mira, y a Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López. Los dirigidos por Javier López llegan al primer partido de la final contra Marathón con una baja, la del delantero brasileño Romario Da Silva, quien se fracturó el tobillo en partido de semifinales contra Olancho.

El timonel del Motagua dijo en la víspera que lo que se ha hecho hasta ahora, la clasificación a la final, no le interesa a nadie, solamente ganar el vigésimo campeonato, lo que espera lograr si el equipo juega con "tranquilidad, confianza, seguridad y determinación". Dijo además que después de que muchos no creían en el club al inicio del campeonato, ahora lo están viendo en la final y que el objetivo es ganar la copa número 20. Dirigido entonces por Diego Vázquez, Motagua levantó su última copa, la 19, en diciembre de 2024, venciendo en la final a Olimpia. Con el argentino Vázquez Motagua ganó seis campeonatos. Del Marathón, Javier López expresó que es un rival "difícil y complicado", que tiene buenos jugadores y un buen desempeño colectivo.



Agregó que enfrentarse a Marathón en la final del Clausura "es un reto" y que Motagua debe jugar fiel a su estilo de juego para ganar el campeonato, que se definirá el próximo domingo en Tegucigalpa.

¿A qué hora juegan la final ?

El Marathón dio a conocer que el juego está programado para dar inicio a las 8:00 de la noche.

¿Por dónde ver la final de ida?