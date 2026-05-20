¡Definido! La cuarteta arbitral para la final de ida entre Marathón y Motagua

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a la cuarteta arbitral que se encargará de impartir justicia para la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Marathón y Motagua se estarán enfrentando en el primer round de la final en juego a realizar este jueves 21 de mayo y el choque se vuelta donde se definirá al nuevo campeón del fútbol hondureño será el domingo.

A un día del encuentro de ida a realizarse en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 8 de la noche, se conoció que el árbitro central del encuentro será el experimentado Nelson Salgado, oriundo de Tegucigalpa.